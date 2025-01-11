Судья вынес приговор Трампу по делу о выплатах за молчание

НЬЮ-ЙОРК — Избранный президент Дональд Трамп был формально приговорен в пятницу по делу о выплате денежных средств за молчание, однако судья не назначил никакого наказания. Это решение закрепляет осуждение Трампа, позволяя ему вернуться в Белый дом без угрозы тюремного заключения или штрафа.

Приговор Трампа об условном освобождении завершает это необычное дело, в котором бывший и будущий президент был обвинен по 34 уголовным статьям, проходил суд в течение почти двух месяцев и был признан виновным по всем пунктам. Однако этот правовой казус и скандальные детали, обнародованные в суде, не помешали ему завоевать доверие избирателей и быть избранным на второй срок. Реклама

Судья Манхэттена Хуан М. Мерчан мог приговорить 78-летнего республиканца к четырем годам тюрьмы. Вместо этого он вынес приговор, который обошел сложные конституционные вопросы, effectively окончательно завершив дело и установив, что Трамп станет первым человеком, осужденным за преступление, который займет президентское кресло.

Трамп заявил, что его уголовное дело и осуждение были «ужасным опытом», вновь утверждая, что он не совершал никаких преступлений, появляясь виртуально в пятницу для вынесения приговора по делу о денежной выплате за молчание.

Бывший президент-республиканец, выступая на видео из своего клуба во Флориде за 10 дней до инаугурации, вновь осуждал дело, единственное из четырех его уголовных обвинений, которое дошло до суда и, возможно, единственное, которое так и останется на рассмотрении.

«Это была политическая охота на ведьм. Это было сделано, чтобы испортить мне репутацию, чтобы я проиграл выборы, и, очевидно, это не сработало,» — сказал Трамп.

Трамп, одетый в темный костюм, появился на экране в зале суда с одним из своих адвокатов, называя дело «оружием правительства» и «позором Нью-Йорка».

С учетом того, что до инаугурации Трампа остаются 10 дней, судья Хуан М. Мерчан выразил намерение вынести приговор без наказания, называемый условным освобождением, и прокуроры не возражают. Это означало бы отсутствие тюремного заключения, условного срока и штрафов, но окончательное решение будет принято в ходе слушания в пятницу.

Прокуроры в пятницу поддержали приговор без наказания, но осудили атаки Трампа на правовую систему в ходе и после рассмотрения дела.

«Настоящий и будущий президент США вел скоординированную кампанию по подрыву ее легитимности,» — заявил прокурор Джошуа Стингласс.

Вместо того чтобы выразить раскаяние, Трамп «посеял презрение» к вердикту жюри и уголовной судебной системе, сказал Стингласс, а его призывы к расправе над участниками дела, включая призыв к отстранению судьи, «нанесли продолжительный ущерб общественному восприятию системы уголовного правосудия и подвергли опасности сотрудников суда.»

Появившись из своего дома во Флориде, бывший президент сидел вместе с адвокатом Тоддом Бланшем, которого он выбрал на должность заместителя министра юстиции в своей новой администрации.

«Юридически это дело не должно было быть возбуждено,» — заявил Бланш, подтверждая намерение Трампа обжаловать приговор. Это может произойти только после вынесения приговора.

Независимо от решения, Трамп, республиканец, станет первым человеком, осужденным за преступление, который займет пост президента.

Судья указал, что планирует вынести приговор об условном освобождении, что редко встречается при осуждении за преступление, отчасти для того чтобы избежать сложных конституционных вопросов, которые возникли бы, если бы он назначил наказание, которое бы пересекалось с президентством Трампа.

Перед слушанием несколько сторонников и критиков Трампа собрались снаружи. Одна группа держала баннер с надписью «Трамп виновен.» Другая держала плакаты «Прекратить партийный заговор» и «Прекратить политическую охоту на ведьм.»

Дело о выплате денежных средств обвиняло Трампа в фальсификации записей его бизнеса, чтобы скрыть выплату в размере $130,000 порноактрисе Сторми Дэниэлс. Ей была выплачена сумма в конце предвыборной кампании Трампа в 2016 году, чтобы она не разгласила общественности информацию о сексуальной встрече, которая, как она утверждает, произошла между ними десятилетие назад. Он утверждает, что ничего подобного между ними не происходило, и считают, что его политические противники сфабриковали ложное обвинение, чтобы повредить ему.

«Я никогда не фальсифицировал бизнес-записи. Это мнимое, вымышленное обвинение,» — написал избранный президент-республиканец на своей платформе Truth Social на прошлой неделе. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, чье ведомство предъявило обвинения, является демократом.

В документах суда в понедельник офис Брэгга заявил, что Трамп совершил «серьезные преступления, которые нанесли значительный ущерб святости избирательного процесса и честности финансового рынка Нью-Йорка.»

Несмотря на то что конкретные обвинения касались чеков и бухгалтерских книг, подлежащие обвинения были скандальными и тесно связанными с политическим восхождением Трампа. Прокуроры заявили, что Дэниэлс была оплачена — через его тогдашнего личного адвоката Майкла Коэна — в рамках более широких усилий по предотвращению разглашения информации о предполагаемых внербрачных связях Трампа избирателям.

Трамп отрицает, что данные встречи имели место. Его адвокаты утверждают, что он хотел предотвратить эти слухи для защиты своей семьи, а не предвыборной кампании. И хотя прокуроры заявляли, что возмещения Коэну за выплату Дэниэлс были записаны как расходы на юридические услуги, Трамп утверждает, что это именно то, чем они и были.

«Это не могло быть названо иначе,» — написал он на Truth Social на прошлой неделе, добавив: «Я ничего не скрывал.»

Адвокаты Трампа безуспешно пытались отсрочить процесс. С момента его майского осуждения по 34 пунктам фальсификации бизнес-записей они использовали все возможные юридические средства, чтобы попытаться отменить приговор, отклонить дело или хотя бы отложить вынесение приговора.

Адвокаты Трампа активно использовали в своих аргументацию о президентском иммунитете от судебного преследования, и в июле они получили поддержку от решения Верховного суда, предоставляющего бывшим главам государства значительный иммунитет.

Трамп был частным лицом и кандидатом в президенты, когда Дэниэлс получила выплату в 2016 году. Он был президентом, когда были зафиксированы возмещения Коэну в следующем году.

С одной стороны, защита Трампа утверждала, что иммунитет должен был уберечь присяжных от прослушивания некоторых доказательств, таких как показания о некоторых его разговорах с тогдашним директором по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.

После победы Трампа на недавних ноябрьских выборах его адвокаты утверждали, что дело должно быть отменено, чтобы избежать вмешательства в его предстоящее президентство и переход к должности президента.

Мерчан, демократ, неоднократно откладывал вынесение приговора, первоначально запланированное на июль. Но на прошлой неделе он назначил дату на пятницу, сославшись на необходимость «оконча.’

Адвокаты Трампа затем сделали все возможное, чтобы заблокировать вынесение приговора. Их последняя надежда исчезла в четверг вечером с решением Верховного суда 5-4, которое отказало в отсрочке вынесения приговора.

Между тем другие уголовные дела, которые когда-то висели над Трампом, завершены или приостановлены до суда.

После выборов Трампа специальный прокурор Джек Смит закрыл федеральные преследования по обращению Трампа с засекреченными документами и его усилиям по оспариванию поражения на выборах 2020 года от демократа Джо Байдена. Государственное дело о вмешательстве в выборы в Джорджии оказалось в подвешенном состоянии после того, как прокурор Фани Уиллис была отстранена от него.

Источник: Time