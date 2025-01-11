СК РФ сообщает: в Тюмени из-за обрушения горки пострадал ребенок

В Тюменской области возбуждено уголовное дело после получения ребенком травм при обрушении деревянной горки, как сообщает сайт СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Тюмени на площади 400-летия. Реклама

«На площади 400-летия Тюмени произошло обрушение деревянной горки. В результате инцидента пострадал несовершеннолетний ребенок, которому в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Администрация Тюмени пояснила, что произошло частичное обрушение «посадочной платформы» деревянного сооружения.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения рассказали, что медицинская помощь потребовалась двум пострадавшим. Одному из них помощь была оказана на месте, второй был сначала доставлен в больницу, затем его перевели на амбулаторное лечение.

«Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет», — говорится в сообщении.

Глава города Максим Афанасьев поручил провести проверку безопасности всех детских площадок в Центральном административном округе, особое внимание будет уделено причинам инцидента.

Источник: Aif