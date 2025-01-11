Российские авиакомпании обязали рассаживать детей вместе с сопровождающим лицом.

С 20 января 2024 года российские авиалинии обяжут предоставлять детям до 12 лет соседние места с сопровождающими лицами без дополнительной оплаты. Это условие утверждено в новом приказе Министерства транспорта Российской Федерации, который был официально опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, авиаперевозчики обязаны размещать ребёнка и сопровождающего его взрослого в одном ряду без разделения проходом, в зависимости от класса обслуживания и с учётом мер безопасности. Реклама

Приказ вступает в силу через 10 дней после даты его официального опубликования. В дополнение к этому, авиакомпании должны обеспечивать 50-процентную скидку на внутренние рейсы для детей в возрасте от 2 до 12 лет, если они являются гражданами России. Однако данное правило не действует на тарифы первого и бизнес-классов, а также на льготные тарифы, которые субсидируются государством.

Ранее Министерство транспорта Российской Федерации поддержало инициативу депутата Государственной думы Надежды Школкиной и компании «Аэрофлот» по созданию реестра авиадебоширов, которым могут временно ограничить воздушные путешествия.

Источник: Aif