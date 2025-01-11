Американский режиссер Оливер Стоун в интервью с журналистом Такером Карлсоном назвал предположения о возможной атаке России на Польшу необоснованными и бессмысленными.

Мнение режиссера

По мнению Стоуна, такие утверждения свидетельствуют о нехватке исторических знаний и понимания текущей ситуации. Реклама

Критика в адрес политиков

Оливер Стоун также резко высказался по поводу подобных заявлений вице-президента США Камалы Харрис. Он отметил, что эти слова — одни из самых абсурдных, которые ему доводилось слышать от государственных деятелей.

Ситуация в Польше

Между тем, очевидцы сообщают, что в Польше наблюдается глобальное перемещение техники НАТО.

Источник: Aif