Американский режиссер Оливер Стоун в интервью с журналистом Такером Карлсоном назвал предположения о возможной атаке России на Польшу необоснованными и бессмысленными.
Мнение режиссера
По мнению Стоуна, такие утверждения свидетельствуют о нехватке исторических знаний и понимания текущей ситуации.
Критика в адрес политиков
Оливер Стоун также резко высказался по поводу подобных заявлений вице-президента США Камалы Харрис. Он отметил, что эти слова — одни из самых абсурдных, которые ему доводилось слышать от государственных деятелей.
Ситуация в Польше
Между тем, очевидцы сообщают, что в Польше наблюдается глобальное перемещение техники НАТО.
Источник: Aif