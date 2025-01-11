Разрабатывается вакцина против норовируса

Norovirus распространяется по США, и количество случаев заболевания сейчас выше, чем было в это же время более десяти лет назад, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Антивирусное лечение для этого неприятного, но, к счастью, кратковременного заболевания пока отсутствует, как и вакцина. Однако ученые из Moderna находятся на финальных этапах тестирования возможной первой вакцины против вируса, с использованием технологии мРНК. Вот что следует знать о норовирусе и на каком этапе находится разработка вакцины против желудочного вируса. Реклама

Почему норовирус сейчас столь активен

Известный как желудочный грипп, норовирус существует давно и стал основной причиной гастроэнтерита или воспаления кишечника, вызывающего рвоту и диарею, говорит доктор Эдмунд Мильдер, специалист по инфекционным заболеваниям у детей в детской больнице Рэйди и UC San Diego Health.

Существует почти 50 различных подтипов, или генотипов, норовируса, которые циркулируют в разные годы. За последнее десятилетие одна версия вируса, называемая GII.4, была причиной большинства инфекций по всему миру. Это изменилось в прошлом году, когда GII.17 стал доминирующим штаммом. Это может частично объяснить текущий рост числа случаев заболевания, так как у большинства людей, ранее заражавшихся другими типами норовируса, может не быть такой сильной иммунной защиты против этой версии, делая их более уязвимыми к болезни.

Симптомы норовируса

У большинства людей инфекция вызывает кишечные симптомы, такие как рвота, диарея и обезвоживание. Хотя эти симптомы неприятные, они обычно не требуют медицинской помощи или госпитализации и длятся всего несколько дней. Однако пожилые люди и младенцы могут болеть тяжелее, и каждый год в США около 100 000 человек госпитализируются, а почти 1 000 человек — в основном пожилые и очень молодые — умирают от инфекции, главным образом из-за обезвоживания.

Норовирус не похож на другие вирусы

Это не так — по многим причинам. Во-первых, очень небольшое количество вируса достаточно, чтобы вызвать болезнь. Для большинства вирусов человеку нужно заразиться тысячами вирусных частиц, чтобы заболеть, но для норовируса достаточно всего 10.

Кроме того, вирус обладает особо устойчивой оболочкой, позволяющей ему выживать на поверхностях, таких как столешницы и дверные ручки, в течение нескольких дней. Дезинфекторы для рук неэффективны против норовируса — необходимо мыть руки мылом и водой в течение 20 секунд, чтобы удалить как можно больше вируса. Кроме того, он не разрушается при высоких температурах или в холоде. Самый эффективный способ уничтожения вируса на загрязненных поверхностях — это использование разбавленного раствора отбеливателя и воды, который должен оставаться на поверхности не менее пяти минут перед протиранием.

Почему еще нет вакцины против норовируса

Почти 50 различных версий вируса означают, что «каждый генотип требует различного иммунного ответа для предоставления защиты», говорит доктор Доран Финк из Moderna. Любая вакцина должна быть прогнозом относительно того, какие штаммы вероятнее всего будут циркулировать в определенном году — аналогично подходу для обновления вакцины против гриппа каждый сезон.

Насколько близки мы к появлению вакцины против норовируса

Moderna в настоящее время набирает 25 000 человек по всему миру для третьей фазы испытаний вакцины, после обнадеживающих результатов предыдущих тестов. В этих исследованиях люди, вакцинированные мРНК вакциной, выработали антитела, которые в лабораторных тестах эффективно блокировали белок норовируса в клетках человеческого кишечника; участники контрольной группы не показывали такой активности антител.

Для улучшения шансов на соответствие вакцины циркулирующим штаммам, кандидат на вакцину Moderna включает три различных типа норовируса. Тактика заключается в том, что многовалентный подход должен обеспечить хорошую защиту от тяжелого заболевания. Это стратегия, которую компания также использует в своей многовалентной мРНК вакцине против гриппа. Платформа мРНК позволяет ученым быстрее изменять и обновлять вирусные цели, что делает ее идеальной для адаптации, если штаммы вируса меняются каждый сезон.

Нацеливание на более чем один вирусный белок показало свою эффективность в прошлом: одна из мРНК вакцин против COVID-19 была бивалентной и работала против двух разных штаммов вируса.

Moderna планирует завершить набор добровольцев весной и будет следить за ними не менее шести месяцев. Однако может потребоваться больше времени, чтобы получить полное представление о том, насколько эффективна вакцина в реальных условиях, так как это потребует, чтобы достаточное количество людей заразилось вирусом для оценки их состояния. Испытания вакцины в разных странах должны предоставить больше данных.

Остановит ли вакцина заражение норовирусом?

Как и вакцина против COVID-19, кандидат на мРНК вакцину против норовируса не предназначен для предотвращения заражения. Но теоретически она может помочь привитым избежать тяжелого течения болезни и госпитализации.

Как защитить себя от норовируса

Поскольку антивирусные лекарства и вакцины пока отсутствуют, лучший способ избежать заражения — это соблюдать гигиену. Часто мойте руки и избегайте прикосновений к лицу и рту. Если вы заболели, оставайтесь дома, чтобы не заразить других, так как вы можете еще выделять вирус в течение нескольких дней или недель после выздоровления.

Источник: Time