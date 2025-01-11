Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу недавних открытий Марка Цукерберга о влиянии американских властей, отметив, что в США господствует либеральная диктатура. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, признания Цукерберга, который начал менять свои взгляды, когда осознал возможность победы Дональда Трампа на выборах, проливают свет на состояние свободы слова в США под руководством администрации демократов. Он подчеркнул, что решение Цукерберга перейти на сторону Трампа подтверждает подозрения о наличии определенного авторитаризма в американских СМИ. При этом он заметил, что ситуация в Европе еще более запутанная. Реклама

Цукерберг сам заявил о перемене своего взгляда на цензуру, отметив, что на это повлияло резкое снижение доверия к традиционным СМИ. Последние месяцы он неоднократно упоминал о давлении со стороны властей, касающемся модерации контента.

Ранее Цукерберг встретился с Дональдом Трампом, победителем президентских выборов в США, в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, а также провел переговоры с другими представителями будущей администрации Трампа.

Источник: Aif