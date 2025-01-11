Прототип VR-гарнитуры Sony Xyn предназначен для создания 3D игр и фильмов

Sony готовится выпустить гарнитуру Xyn (произносится как «зин»), предназначенную для создания 3D-объектов в кино, анимации и играх. Это устройство, о котором Sony впервые заговорила на CES в прошлом году, будет оснащено OLED-дисплеями с 4K разрешением, функцией видео-просвета и поддержкой стороннего программного обеспечения для дизайна, моделирования и производства.

Согласно видео, представленному Sony, пользователи смогут поднимать гарнитуру, когда не используют её. Однако, в комплекте, похоже, не будет кольца и указателя, которые были показаны в прошлом году. Реклама

Вместе с гарнитурой Sony представила Xyn Motion Studio — приложение для Windows, способное работать с 12 датчиками Mocopi — беспроводной системой захвата движений, популярной среди V-Tubers и других создателей для управления виртуальными аватарами. Программное обеспечение позволяет редактировать движения, обрезать и объединять их, а также корректировать время и позицию.

Также существует прототип решения для «пространственного захвата», который обещает преобразовывать изображения реальных объектов и пространств в «фотореалистичные» 3D-компьютерные модели с помощью алгоритмов Sony. Спустя год после первого тизера от Sony, информации о возможностях гарнитуры остается немного, за исключением возможности просмотра и взаимодействия с 3D-объектами.

Sony намерена выпустить программное обеспечение Xyn Motion Studio в конце марта 2025 года, однако данные о доступности и стоимости гарнитуры пока отсутствуют.

Источник: TheVerge