telegram

Промышленные роутеры атакуются новыми ботнетами Mirai через уязвимости нулевого дня.

11.01.2025
Промышленные роутеры атакуются новыми ботнетами Mirai через уязвимости нулевого дня. Промышленные роутеры атакуются новыми ботнетами Mirai через уязвимости нулевого дня.

Исследователи из Китая выявили новый вариант ботнета Mirai с оскорбительным названием, который нацелен на промышленные маршрутизаторы и устройства «умного дома». Этот ботнет распространяется через уязвимости «нулевого дня», ошибочные конфигурации и слабые пароли.

Вредоносный ботнет поражает устройства с помощью более 20 уязвимостей, включая слабые Telnet-пароли. Некоторые из этих уязвимостей не были ранее известны и ещё не имеют регистрационных данных в CVE. Среди уязвимых устройств замечены маршрутизаторы Neterbit и устройства «умного дома» Vimar.

Реклама

Интенсивность атак

Исследователи заметили, что ботнет использует уязвимость CVE-2024-12856, представляющую высокую угрозу безопасности, для заражения устройств. Эта уязвимость связана с командной инъекцией в промышленных маршрутизаторах Four-Faith.

Название ботнета — «gayfemboy», и в его сеть входит около 15,000 активных IP-адресов, расположенных в США, Турции, Иране, Китае и России. Ботнет нацелен на следующие устройства: маршрутизаторы ASUS, Huawei, Neterbit, LB-Link, промышленные маршрутизаторы Four-Faith, камеры PZT, видеорегистраторы Kguard и Lilin, а также другие недорогие устройства 5G/LTE с неправильной конфигурацией или слабыми учётными данными.

Хакеры, стоящие за данным ботнетом, активно проводят DDoS-атаки с февральского времени прошлого года, достигнув пика активности в октябре и ноябре. Главные цели находятся в Китае, США, Великобритании, Германии и Сингапуре.

Атаки обычно кратковременны, длятся между 10 и 30 секунды, но характеризуются интенсивностью более 100 Гб/с, что может парализовать даже самые защищённые сети.

Исследователи отмечают глобальную значимость атак, которые воздействуют на многие отрасли по всему миру.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее