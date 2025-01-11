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Президент Путин наградил якутского бойца с позывным Тута званием Героя России.

11.01.2025
Президент Путин наградил якутского бойца с позывным Тута званием Героя России. Президент Путин наградил якутского бойца с позывным Тута званием Героя России.

Боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута и являющийся уроженцем Якутии, был награжден званием Героя России за победу в смертельной рукопашной схватке над бойцом Вооруженных сил Украины.

Данный указ был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Как гласит документ, текст которого был предоставлен пресс-службой Кремля, звание Героя России присуждено ефрейтору Андрею Николаевичу Григорьеву «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

В начале года в СМИ и социальных сетях широко распространилось видео с участием российского военнослужащего с позывным Тута, который одержал победу в схватке с бойцом ВСУ.

Ранее в интервью RT Григорьев поделился, что после того, как он в рукопашной схватке ликвидировал украинского военного, на него вышла группа противника из шести солдат. Якутский боец смог устранить еще двоих представителей ВСУ.

Источник: Aif

ПульсХаб
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