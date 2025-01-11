Делегаты съезда партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), проходившего в городе Риза, расположенном в Саксонии, приняли решение не осуждать Россию за её участие в конфликте на территории Украины.

Согласно данным телеканала N-tv, 69% из приблизительно 600 участников съезда решили не вносить в предвыборную программу партию пункт, который бы критиковал действия Российской Федерации. Реклама

Кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию газопровода «Северный поток» в случае победы на досрочных парламентских выборах.

Кроме того, Вайдель выразила надежду на то, что Дональд Трамп, в случае избрания его президентом США, и предприниматель Илон Маск смогут найти способы завершить конфликт на территории Украины.

Источник: Aif