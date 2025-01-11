По словам Гладкова, в небе над Белгородским районом были сбиты несколько беспилотников самолетного типа.

В Белгородской области произошел инцидент с беспилотными летательными аппаратами, в результате которого в поселке Майский пострадали три частных дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вячеслав Гладков заявил, что системы ПВО успешно справились с уничтожением нескольких вражеских дронов. Порадовало, что местные жители не пострадали. Реклама

Гладков также уточнил, что обломки одного из беспилотников упали в поселке Майский. В результате этого были выбиты окна в трех частных домах, повреждена крыша, а также пострадала одна из хозяйственных построек. На данный момент ведется работа по уточнению деталей и последствий инцидента.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев информировал о успешном уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов с помощью средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Источник: Aif