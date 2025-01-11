Почему Honda объединяется с Nissan: заводы, внедорожники и Китай

Возможное слияние Honda с Nissan может стать одним из крупнейших изменений в автомобильной индустрии с момента создания Stellantis в 2021 году. Однако этому процессу сопутствуют значительные риски.

Во вторник в Лас-Вегасе, в ходе круглого стола с избранными представителями СМИ, руководители Honda предоставили дополнительную информацию о возможном объединении, включая то, как совместное использование ресурсов и заводов может помочь компаниям оставаться конкурентоспособными в условиях растущей конкуренции со стороны Китая. Реклама

Honda выражает обеспокоенность по поводу стремительного роста Китая как доминирующего и высококонкурентного игрока на рынке электромобилей и автономного вождения. В конце декабря, когда Honda и Nissan объявили о подписании меморандума о взаимопонимании по созданию автомобильной компании стоимостью около 50 миллиардов долларов, генеральный директор Honda Тошихиро Мибэ заявил, что «подъем китайских автопроизводителей и новых игроков сильно изменил автомобильную индустрию. Мы должны развивать свои способности, чтобы конкурировать с ними к 2030 году, иначе нас победят».

Ставки в этом проекте также высоки. Согласно недавнему отчету S&P Global Mobility, мировой рынок электромобилей вырастет почти на 30 процентов в год, и ожидается, что в этом году будет продано 89,6 миллиона новых электромобилей. По данным Allied Market Research, мировой рынок автономных транспортных средств должен достичь около 60,3 миллиарда долларов в 2025 году и до 448,6 миллиарда долларов к 2035 году. Если японские автопроизводители хотят продолжать доминировать на рынке, как с 1960-х годов, им придется быстро адаптироваться и предложить продукцию потребителям.

«С начала прошлого года мы ведем переговоры с Nissan», — сообщил Нория Кайхара, директор и исполнительный вице-президент Honda, через переводчика после дебюта компании с двумя «производственными прототипами», Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV, на выставке CES. «Ничего еще не решено, но мы обсуждаем, как действовать дальше».

Honda заинтересована в том, чтобы снизить затраты вокруг будущих программно-определяемых транспортных средств (SDV), рассматривая для этого партнерство с Nissan. «У нас значительные затраты на рабочую силу и разработку, и если мы сможем что-то разделить, это будет хорошо для нас», — отметил Кайхара. Создание нового программного обеспечения, включая системы для автономных транспортных средств и электрических автомобилей, становится все более важным для выживания устоявшихся автопроизводителей и требует значительных затрат.

Honda также отметила, что крупные внедорожники Nissan, такие как Armada и Pathfinder, делают компанию привлекательным партнером. Тошихиро Акива, вице-президент и руководитель центра разработки BEV в Honda, заявил, что технология гибридных автомобилей Honda надежна, но в настоящее время используется только в автомобилях среднего размера, таких как CR-V и Accord. Компания заинтересована в приобретении более крупных автомобилей Nissan, поскольку «мотор и емкость аккумулятора Honda можно адаптировать к большему автомобилю».

Несмотря на успех Honda Prologue, компания не делает заявление о планах относительно этого автомобиля после завершения партнерства с GM. Хотя Honda в настоящее время не предлагает полностью электрический кроссовер, поклонники бренда давно ждут полностью электрическую версию CR-V.

Nissan, с другой стороны, столкнулся с серьезным спадом, зафиксировав снижение доходов на 90 процентов в прошлом году, что привело к массовым увольнениям сотрудников. Компания испытывает трудности с момента ареста бывшего генерального директора Nissan Карлоса Гона в 2018 году по обвинениям в финансовых нарушениях. Несмотря на это, руководство Honda подчеркивает, что трудности Nissan могут предоставить возможности для Honda, так как заводы компании в США работают на полную мощность, и они могут использовать избыточные мощности заводов Nissan для удовлетворения спроса.

На собеседовании также обсуждались угрозы президента Трампа ввести тарифы на иностранный импорт и отменить федеральные субсидии, которые способствовали значительной экономии для американских потребителей при покупке электромобилей. «Если будущая стратегия правительства США изменится под влиянием Трампа, нам нужно быть гибкими в случае, если субсидии будут сокращены или отменены», — отметил Кайхара.

Такие значительные изменения могли бы обойтись дорого и привести к увеличению цен для потребителей при покупке следующего автомобиля Honda. Несмотря на все это, Honda решительно настроена на продвижение электромобилей. «У нас будут новые электромобили в следующем году для серии Zero», — заверил Кайхара. «Долгосрочно, учитывая экологические проблемы, электромобили станут решением будущего, и это не изменится».

Источник: TheVerge