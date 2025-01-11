Поклонники Half-Life сходят с ума, как фанаты GTA 6, пытаясь найти скрытые улики о Half-Life 3, в надежде, что они окажутся реальными.

Поклонники Half-Life годами ждали, когда Valve предпримет шаги в отношении Half-Life 3. Это уже не новость. Но в последние недели охота за подсказками усилилась, и некоторые полагают, что Valve уже начала сложную альтернативную реальность (ARG), которая в конечном итоге подтвердит, что Half-Life 3 действительно разрабатывается.

Эта новая волна увлечения, знакомая фанатам GTA 6, была инициирована Майком Шапиро, актером, озвучившим загадочного G-Man в Half-Life. В конце прошлого года, полностью в образе G-Man, Шапиро опубликовал таинственный твит, намекающий на новости в 2025 году, с такими тегами, как #Valve, #Halflife, #GMan и #2025. Это был его первый твит, не являющийся ответом, после того как он поздравил Valve с успехом Half-Life: Alyx в декабре 2020 года. Реклама

Этот твит вызвал бурю обсуждений и теорий среди сообщества Half-Life. Некоторые детально анализировали твит Шапиро и пришли к выводу, что он начал ARG для Half-Life 3, связывая элементы так, чтобы привести их к главной цели в видеоиграх.

Поклонники Half-Life придают особое значение числам. Valve, как известно, не может считать до трех. Но может ли она считать до 197? Оказывается, в посте Шапиро на Twitter/X были изображения обложки его новой песни «Best Long Dog». В этом изображении скрыто число 197. Странно!

«Best Long Dog» длится три минуты и 17 секунд, или 197 секунд. А вышла песня спустя 197 дней после его предыдущей работы «Magnetic North». Загадочно!

Сообщество поклонников Half-Life пытается разгадать эту головоломку. Некоторые фанаты предполагают, что 197 связано с золотом, а точнее, с его стабильным изотопом 197Au. Это Half-Life, в конце концов! Как золото связано с этим? GoldSrc, или «Gold Source», это оригинальный движок Half-Life, который был заменен движком Source. Такая связь очевидна. И еще, золото имеет лишь один стабильный изотоп — 197Au, без периода полураспада.

Ситуация становится еще интереснее. Число 197 связано с Шапиро трижды: в обложке песни, в длительности песни и в количестве дней между выходом его песен. Трижды! Возможно, это дата — 19 июля?

Далее идут предположения насчет игры Counter-Strike 2 от Valve, в которой некоторые видят подсказки к Half-Life 3. Шапиро назвал свою песню «Best Long Dog», и Valve изменила название коридора Popdog на карте de_train на «Longdog».

Всего этого оказалось достаточно, чтобы разжечь одну из самых увлекательных обсессий игрового сообщества со времен, когда поклонники GTA 6 анализировали фазы луны в поисках подсказок.

Официально Half-Life 3 не существует, несмотря на то, что история завершилась на клиффхэнгере в Half-Life 2 Episode 2 в 2007 году. В ноябре, в честь 20-летия Half-Life 2, Valve раскрыла некоторые детали своей разработки в документальном фильме, включая невиданные ранее кадры работы над Episode 3. Команда создала «набор игровых уровней в произвольном порядке» и ожидала выпустить игру в течение года или двух. Однако этого так и не случилось.

Valve имеет много других проектов, таких как поддержка Counter-Strike 2, Dota 2, Steam, Steam Deck и новая игра Deadlock. Возможно ли, что они работают над Half-Life 3 параллельно с этими проектами?

Источник: IGN