Плеер VLC продемонстрировал технологию создания субтитров в реальном времени с помощью ИИ для видео

Популярный видеоплеер с открытым исходным кодом VLC был продемонстрирован на выставке CES 2025 с функцией автоматического создания и перевода субтитров с помощью искусственного интеллекта. Все это выполняется локально и в режиме оффлайн в реальном времени. Материнская организация VideoLAN во вторник представила видеоролик, в котором президент Жан-Батист Кемпф показывает новую функцию, использующую модели ИИ с открытым исходным кодом для генерации субтитров на нескольких языках.

Одновременно Кемпф отметил наличие автоматического перевода субтитров на ваш родной язык, предусматривающего поддержку более чем 100 языков. Он подчеркнул важность того, что вся работа осуществляется на вашем устройстве локально, без использования облачных сервисов. Функция работает непосредственно внутри выполняемого файла. Реклама

Поддержка субтитров на основе ИИ разрабатывалась уже некоторое время в виде плагина с использованием системы распознавания речи Whisper от OpenAI. Однако новая демонстрация показывает, что функция встроена прямо в приложение VLC и генерирует переведенные субтитры в реальном времени. Пока нет информации о дате выпуска данной функции.

Пока выставка CES 2025 продолжается, мы намерены посетить стенд VideoLAN, чтобы лично увидеть работу системы автоматического создания субтитров с помощью ИИ.

Источник: TheVerge