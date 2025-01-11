Платформа DeFi, Пользующаяся Популярностью, Сталкивается с Волной Критики из-за Обновления Протокола, Вызвавшего Распродажу

В последнее время децентрализованный финансовый протокол Usual Protocol привлек внимание благодаря своему стремительному развитию. Однако в пятницу он столкнулся с недовольством пользователей после изменений в механизме генерации дохода, что вызвало продажу токенов на вторичных рынках.

В условиях этой нестабильности токен USD0++, который выступает в качестве залоченной версии привязанного к 1 доллару стейблкоина USD0, временно опустился ниже 90 центов с 1 доллара на децентрализованной платформе Curve. Управляющий токен протокола, USUAL, упал на 17% в течение дня, но впоследствии частично восстановился. Реклама

Причиной распродажи стала смена механизма выкупа токенов USD0++, о которой команда объявила накануне. Это нововведение застало инвесторов и поставщиков ликвидности врасплох.

Токен USD0 обеспечен краткосрочными государственными облигациями, поддерживающими его стоимость на уровне 1 доллара. Участники Usual получают токены USD0++, которые имеют четырехлетний период блокировки. Это означает, что инвесторы не могут обменять их на вознаграждения, полученные в виде токенов USD0 и USUAL. Быстрое привлечение пользователей привело к росту общей заблокированной стоимости протокола до 1,87 миллиарда долларов в начале недели с менее 300 миллионов долларов в октябре.

Тем не менее, нововведение под названием «двойной путь выхода» позволяет инвесторам выкупать залоченные токены раньше за 0,87 USD0, либо по номинальной стоимости, отказываясь от части полученного дохода, ставя под сомнение обменный курс 1:1.

Внезапное введение этой функции вызвало критику со стороны пользователей DeFi за изменение дизайна без предварительного предупреждения. В некоторых пулах ликвидности цена токенов была принудительно зафиксирована на уровне $1, что привело к неразберихе среди инвесторов и поставщиков ликвидности.

Известный аналитик в сфере DeFi, Игнас, отметил: «Они дали возможность спекулянтам войти по курсу 1:1 и затем обрушили USD0++?». Патрик МакКензи, советник платежной компании Stripe, добавил: «DeFi снова изучает важную правду о привязке: привязка — это история о том, почему две разные вещи могут быть взаимозаменяемы.»

Команда Usual заявила, что изменение механизма выкупа токенов было заранее обсуждено начиная с октября. Протокол также планирует ввести распределение доходов среди держателей управляющих токенов, залоченных на длительный срок (USUALx).

«Текущая ситуация с USD0++ возникла из-за недопонимания механизмов протокола и коммуникации, которую мы могли бы выстроить лучше,» — гласит заявление компании. «Мы приносим извинения и продолжим делать все возможное, чтобы предоставлять пользователям прозрачную информацию.»

Этот инцидент служит еще одним напоминанием инвесторам о потенциальных рисках DeFi-продуктов, которые привлекают пользователей высокими доходами через токеновые стимулы и вознаграждения. По словам Роба Хадика, партнера венчурной компании Dragonfly, важно, чтобы пользователи были уверены в неизменности правил, так как это может привести к панике на рынке. Он добавил, что нам повезло, что это произошло сейчас, до того как протокол стал бы угрозой для всей экосистемы DeFi.

На момент написания статьи токен USD0++ торговался по 0,91 USD0 на Curve, а общая заблокированная стоимость протокола снизилась ниже 1,6 миллиарда долларов.

Источник: CoinDesk