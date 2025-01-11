Отчет: В 2025 году Final Fantasy 7 Remake утратит эксклюзивность на PS5.

Это было лишь вопросом времени. Согласно инсайдеру NateDrake, серия Final Fantasy 7 Remake утратит эксклюзивность для консолей PS5 в этом году. Уже сейчас Remake доступен на ПК, а Rebirth выйдет на этой платформе позже в этом месяце.

По сообщениям, Final Fantasy 7 Remake и Rebirth появятся на Xbox

В недавнем выпуске подкаста Nate The Hate под индустриальный инсайдер NateDrake высказал свои прогнозы и утечки относительно того, что, по его мнению, будет на предстоящей Xbox Developer Direct. Одно из заявлений заключается в том, что Square Enix выделит свой небольшой раздел во время этого мероприятия, где они объявят о появлении Remake и Rebirth на Xbox Series X|S. Реклама

«Мы увидим, как Square Enix подтвердит, что Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 7 Rebirth появятся на Xbox. Теперь об этом обсуждении — мое предположение, что это заявление будет сделано на Developer Direct; хочу это прояснить», — говорит NateDrake. «Но я могу подтвердить, что Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 7 Rebirth появятся на Xbox. Final Fantasy 7 Remake будет выпущен в 2025 году, а Rebirth последует в 2026-м.»

В этом выпуске также заявили, что, по их мнению, Final Fantasy XVI выйдет на Xbox Series X|S. Они отмечают, что это может быть неожиданный выпуск, подобный Death Stranding.

Не секрет, что люди, причастные к созданию серии Remake, хотели бы видеть её игры на разных платформах. После публикации финансовых результатов Square Enix, где было сказано, что Final Fantasy 16 и 7 Rebirth «не оправдали ожиданий», продюсер франшизы Ёсинори Китасэ высказался на эту тему. Хотя Китасэ не считает, что игра провалилась, он заявил, что они не могут оставаться эксклюзивом.

В том же подкасте инсайдер утверждает, что Halo: The Master Chief Collection и Microsoft Flight Simulator выйдут на PS5 позже в этом году.

Если вы хотите убедиться, что эти утверждения окажутся правдой, мероприятие Xbox Developer Direct пройдет 23 января.