Основные моменты и лучшие новинки CES 2025 на сегодняшний день.

День второй крупнейшего технологического события года в полном разгаре, и CES 2025 продолжает удивлять множеством новых гаджетов, технологий, концепций и устройств на основе ИИ, которые настойчиво подталкивают к обновлению.

Не так-то просто следовать за всем этим, и мы поможем вам наверстать упущенное. Ниже представлены некоторые выделяющиеся устройства шоу на данный момент. Конечно, там есть еще много всего, и шоу продолжается. Вы можете наверстать упущенное, прочитав обзор от The Verge. Реклама

Nvidia Project Digits: персональный суперкомпьютер на базе ИИ

Оснащенный новым супричипом GB10 Grace Blackwell от Nvidia, в сочетании с 128 ГБ памяти и до 4 ТБ хранения, Project Digits выглядит как настольный компьютер, например, Apple Mac Mini. Но у него достаточно вычислительной мощности для работы с комплексными моделями ИИ до 200 миллиардов параметров и для выполнения квадриллиона ИИ-вычислений в секунду при обычном домашнем потреблении энергии. Ожидается, что стоимость начнется с $3,000, а выход на рынок запланирован на май 2025 года.

Фото: Крис Уэлч / The Verge.

LG StanbyME 2: портативный телевизор нового поколения

Новое поколение портативного телевизора LG StanbyME может похвастаться улучшенным сенсорным экраном диагональю 27 дюймов с разрешением 1440p и улучшенной батареей с временем работы в четыре часа. Теперь к нему может крепиться наплечный ремень для подвешивания на крючок или фолио-чехол, который служит подставкой для стола. Когда он станет доступен и сколько будет стоить, LG пока не объявила.

Беспроводные наушники Audio-Technica ATH-CKS50TW2

Две особенности выделяют новые беспроводные наушники Audio-Technica ATH-CKS50TW2. В сочетании с зарядным кейсом они предоставляют до 65 часов проигрывания — это более 2,5 дней между зарядками. С включенным ANC батарея держится до 40 часов, что все равно впечатляет и может быть полезно для путешественников. Наушники также магнитно прикрепляются друг к другу, что уменьшает риск их потери, и автоматически выключаются при соединении.

Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon EVs

Компания Honda показала два новых электрических автомобиля на основе концепта Space-Hub: Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon. Производство запланировано на 2026 год. Обе модели будут оснащены операционной системой Asimo, разработанной Honda, и поддерживать функции автономного вождения третьего уровня.

Фото: Вйеран Павич / The Verge.

Забавные и необычные устройства на CES

CES всегда радует необычными устройствами. В этом году представлено множество спорных решений, например, крошечный робот для охлаждения напитков. Однако, LG AeroCatTower может заинтересовать владельцев кошек, поскольку это одновременно воздушный очиститель и весы для питомца с возможностью отслеживания его состояния через мобильное приложение.

PocketBook’s InkPoster

InkPoster от PocketBook — отдельный дисплей для искусства и фотографий, использующий продвинутую цветную технологию E Ink. Панель Spectra 6 отображает до 60,000 цветов, а аккумулятор с перезарядкой требуется подзарядить всего раз в год.

Новый дисплей LG UltraFine 6K

6K монитор LG UltraFine будет первым устройством с поддержкой Thunderbolt 5 и скоростью передачи до 80 Гбит/с. Панель «Nano IPS Black» покрывает 99.5% цветового пространства Adobe RGB и 98% DCI-P3.

Автозарядка Baseus PrimeTrip VR2 Max

Автомобильное зарядное устройство Baseus PrimeTrip VR2 Max — идеальный аксессуар для автомобильных поездок будущего. Подключается к розетке помощи водителю и выдает до 240 Вт суммарной мощности через USB-C и USB-A порты.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6

ThinkBook Plus Gen 6 от Lenovo, доступный с июня по цене от $3,499, — уникальный ноутбук с дисплеем, увеличивающим размер. Экран с диагональю 14 дюймов может увеличиться до 16.7 дюймов, раскрывая дополнительные размеры для одновременного просмотра двух фильмов.

Графические процессоры Nvidia RTX 5090 и RTX 5080

Nvidia анонсировала ГПУ 50-й серии на CES 2025: новые модели RTX 5080 и RTX 5090. Эти ГПУ в два раза быстрее, чем RTX 4090, благодаря архитектуре Blackwell и DLSS 4. RTX 5090 требует 575 ватт, и Nvidia советует использовать блок питания на 1,000 Вт.

Роботовакуум Eufy 3-in-1 E20

Роботовакуум Eufy 3-in-1 E20 — это не просто роботовакуум. Он трансформируется в ручной пылесос для уборки мебели и других труднодоступных мест, что делает его универсальным устройством для поддержания чистоты.

Фото: Эллисон Джонсон / The Verge.

Система зарядки Swippitt

Swippitt — это оригинальное решение для зарядки смартфонов, где встреваемая в слот батарея меняется на уже заряженную, обеспечивая до 90% дополнительного заряда. Стоимость — $450 за базовую станцию с пятью дополнительными батареями и $120 за чехол с одной батареей.

Солнечный пляжный зонт Anker Solix

Заряжающий пляжный зонт Anker Solix использует высокоэффективные перовскитовые солнечные ячейки. Он может генерировать до 100 Вт мощности для зарядки техники через USB-C и XT-60 соединения.

Предзаказы Sony и Honda Afeela

После нескольких лет представлений на CES, Afeela от Sony и Honda теперь доступна для предзаказа с возвратимым депозитом $200 для жителей Калифорнии. Цена — от $89,900 до $102,900 в зависимости от комплектации. В цену включена трехлетняя подписка на функции, такие как помощник на базе ИИ.

Фото: Крис Уэлч / The Verge.

Новое зарядное устройство Anker на 140 Вт

Новое зарядное устройство Anker с центром тяжести, улучшающим удерживание в розетке, имеет три порта USB-C и один USB-A. Оно отображает мощность каждого порта на встроенном экране.

Фото: Оуэн Гроув / The Verge.

Робот-пылесос Roborock Saros Z70

Новинка от Roborock, робот-пылесос Saros Z70, имеет роботизированную руку для уборки мелких объектов с пола. Стоимость пока неизвестна, но он появится в продаже к июню 2025 года.

Фото: Крис Уэлч / The Verge.

Телевизор Samsung The Frame Pro

The Frame от Samsung с его новым матовым покрытием смог обеспечить впечатляющий эффект через технологию Mini LED и беспроводное подключение. The Frame Pro делает акцент на расширении возможностей для поклонников телевизионного искусства.

Умные очки Halliday с экраном DigiWindow

Новые очки Halliday будут стоить от $399 до $499 и отличаться наличием небольшого экрана на оправе, который можно контролировать голосом или через интерфейс на оправе.

Dell 32 Plus 4K QD-OLED монитор

Новинка Dell, 32-дюймовый 4K OLED монитор, оснащена инфракрасным датчиком и пятью динамиками, которые передают звук непосредственно в ваши уши, устраняя нужду фиксироваться в определенной точке для оптимального звука.

Фото: Антонио Дж. Ди Бенедетто / The Verge.

Камера для растений и насекомых Wonder от Bird Buddy

Компания, известная своими умными кормушками для птиц, запускает камеру для отслеживания растений и насекомых. Камера будет поддерживать стриминг через смартфон, а также питание от солнечной панели.

Ручной робот Mirumi

Mirumi — это милый помощник-робот, который цепляется к сумке, не имеющий ИИ и не издающий звуков. Он будет доступен через краудфандинговую кампанию в середине 2025 года.

Портативная игровая консоль Acer Nitro Blaze 11

Консоль Acer Nitro Blaze 11 с 10.95-дюймовым сенсорным экраном и процессором AMD Ryzen 8040HS, может заменить портативные консоли. Она будет доступна во втором квартале 2025 года, стартовая цена — $1,099.99.

Камерная рукоятка Belkin Stage PowerGrip

Stage PowerGrip от Belkin объединяет аккумулятор и удобную рукоятку для iPhone, обеспечивая также физическую кнопку затвора для съемки и размещение информации о заряде батареи на экране.

Любопытные новости с CES 2025

Обновления: добавлены новые анонсы шоу.

Январь 8: добавлены новые анонсы шоу.

Январь 7: добавлены новые анонсы шоу.

Источник: TheVerge