Огромная утечка: раскрыты все характеристики и четыре цвета моделей Samsung Galaxy S25

Полные характеристики линейки Galaxy S25 просочились в сеть

Основные моменты

Открыты полные спецификации серии Galaxy S25

Были также утечки с изображениями, демонстрирующими варианты цветов

В линейке представлены модели S25, S25 Plus и S25 Ultra

Подробности

В последние месяцы появилось множество утечек о Samsung Galaxy S25, однако это может быть самая значительная из них. Десятки рендеров изображений, опубликованных в сети, якобы демонстрируют три основные модели в четырех основных цветовых вариантах. Также мы располагаем подробными списками характеристик устройств.

Характеристики

Информация о спецификациях представлена ресурсом Android Headlines и охватывает почти все детали о предстоящих Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Сообщается, что все модели будут оснащены специально разработанным процессором Snapdragon 8 Elite. Реклама

Размеры экранов для моделей S25, S25 Plus и S25 Ultra составляют, вероятно, 6.2 дюйма, 6.7 дюйма и 6.9 дюйма соответственно. Оперативная память объемом 12 ГБ будет стандартом для каждой модели (по крайней мере, в Европе), а объем памяти варьируется от 128 ГБ до 1 ТБ в зависимости от модели.

S25 и S25 Plus предполагается оснащены тыловой камерой с конфигурацией 50МП+12МП+10МП и 3-кратным оптическим зумом, тогда как Ultra, вероятно, получит 200МП+50МП+50МП+10МП с 5-кратным оптическим зумом. Почти все эти характеристики очень схожи с предыдущими слухами, что нас склоняет считать их достоверными.

Рендеры Galaxy S25

Что касается дизайна этих телефонов, Android Headlines опубликовал обширную галерею изображений, показывающую телефоны с разных ракурсов и в четырех основных ожидаемых цветах. Эти изображения выглядят как официальные рекламные снимки, которые могли просочиться из Samsung.

Особых сюрпризов здесь нет, и ранее мы уже слышали о цветах Samsung Galaxy S25 в предыдущих утечках. На изображениях можно увидеть обновленный дизайн камер и более округлые края у Samsung Galaxy S25 Ultra.

Однако в этих спецификациях и утечках изображений нет упоминания о Galaxy S25 Slim. Это может быть связано с тем, что данный смартфон, предположительно, поступит в продажу позже других трех моделей, хотя все они могут быть анонсированы одновременно.

Samsung подтвердила, что проведет очередное мероприятие по запуску Unpacked, в ходе которого все это будет официально объявлено. Мы, конечно, будем держать вас в курсе всех новостей по мере их появления.

Источник: TechRadar