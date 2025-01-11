Объявлен концерт помощи пострадавшим от лесных пожаров в Калифорнии

Концерт в поддержку жертв калифорнийских пожаров

Объявлено о проведении благотворительного концерта для пострадавших от продолжающихся пожаров в Калифорнии. Мероприятие под названием FireAid состоится в четверг, 30 января, на площадке Intuit Dome в Лос-Анджелесе. Состав участников концерта пока не сообщается. Вырученные средства будут направлены в фонд 501(c)(3) с целью «восстановления инфраструктуры, поддержки семей, лишившихся жилья, и совершенствования технологий и стратегий в области профилактики пожаров, чтобы Лос-Анджелес был более подготовлен к чрезвычайным ситуациям», как указано в пресс-релизе. Реклама

В результате разрушительных пожаров многие музыканты и их семьи были вынуждены эвакуироваться из своих домов. Среди них оказались участники групп Diiv, в лице Закари Кола Смита, Тим Дарси, Фэт Тони, а также Лорели Родригес, известная как Empress Of. Эти исполнители ищут поддержку, чтобы удержаться на плаву и со временем восстановить утраченное. Вчера, 9 января, участница группы Speedy Ortiz Сэди Дюпуи разместила таблицу с информацией о представителях музыкальной индустрии, лишившихся жилья из-за пожаров, с указанными ссылками для пожертвований.

Для получения информации о текущей эвакуации и других обновлений следует обратиться на страницу экстренных ситуаций округа Лос-Анджелес.

Источник: Pitchfork