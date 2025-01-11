Обновленная модель Tesla Y уже в продаже, но пока не в США и Европе

Tesla официально представила новую версию своего кроссовера Model Y, после того как изображения обновленного дизайна самого популярного электромобиля попали в сеть. Кодовое название обновленной модели — «Juniper», и Model Y 2025 года уже доступна на сайте Tesla в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с началом поставок, запланированным на март.

На старте продаж предлагаются две версии Model Y, как указано на китайском сайте компании. Заднеприводный вариант стоимостью 263 500 юаней (около $35 935) обещает запас хода до 593 километров (около 368 миль). Длинноходовая версия, цена которой составляет 303 500 юаней (около $41 390), по заверениям производителя, может преодолеть до 719 километров (около 446 миль). Однако эти данные основываются на китайском стандарте CLTC, который, как отмечает Electrek, является менее строгим по сравнению с американской системой EPA. Реклама

Обе версии обладают максимальной скоростью в 201 километр в час (около 124 миль в час), а предельная скорость зарядки остаётся на уровне 250 кВт. По словам Tesla, шины, колёса и подвеска были обновлены для более плавной и тихой езды. Обе модели доступны с колёсами размером 19 и 20 дюймов. Расчётные показатели запаса хода приводятся для конфигурации с меньшими 19-дюймовыми колёсами. Пока не анонсирована производительная версия.

Новый Model Y включает в себя множество улучшений, аналогичных обновлениям седана Tesla Model 3 2023 года. В их числе — повышенная эффективность и производительность, восьмидюймовый сенсорный дисплей для задних пассажиров и более тихий салон с декоративной подсветкой. Задние сиденья можно сложить с помощью электропривода для увеличения пространства для хранения до 2138 литров, добавлена фронтальная камера для расширения поля зрения при использовании функций помощи водителю.

Внешний дизайн не претерпел значительных изменений по сравнению с предыдущей моделью, за исключением нескольких улучшений, таких как замена фар и задних фонарей на более узкие световые полосы, протянувшиеся через переднюю и заднюю части автомобиля. Передняя и задняя части кузова были слегка изменены, что, по словам Tesla, «эффективно улучшает запас хода, производительность и срок службы автомобиля».

Пока неясно, когда обновленная Model Y появится в других регионах, таких как США и Европа. Китай является крупнейшим рынком для Tesla, но компания сталкивается здесь с жесткой конкуренцией со стороны местных производителей, возглавляемых BYD. Примечательно, что обновление Model Y произошло на той же неделе, когда стало известно, что BYD продала больше электромобилей в четвертом квартале 2024 года, чем Tesla.

Источник: TheVerge