Обзор Reebok Nano X5: мощные кроссовки для тренировок без ощутимых недостатков

Reebok Nano X5: Краткий обзор

Новый Reebok Nano X5 возвращается в 2025 году с большими обещаниями, беря основу своих предшественников и добавляя новые технологии. Он сохраняет наследие предыдущих моделей, включая новый DUALRESPONSE Midsole и Decoupled Metasplit Outsole, которые обеспечивают большую гибкость и удобство бега.

По-прежнему Nano X5 остается надежной платформой для тяжелых становых упражнений и, по результатам месячного тестирования в спортзале, заслуживает звания одной из лучших спортивных моделей 2025 года. Внешний вид модели впечатляет, особенно исполнение в белом, черном и энергичном красном цветах, что делает ее запоминающейся. Детали тоже заслуживают внимания, делая обувь не только стильной, но и качественной. За счет пластиковых вставок и верхней части Flexweave, эта модель выглядит долговечной и надежной. Реклама

Что касается комфорта, Nano X5 удивляет: хотя у нее нет плотности Nike Metcon, она весьма удобна и не вызывает усталости или натираний в стопах. Широкая передняя часть обуви подойдет людям с более широкими стопами, открывая возможности для бега и взрывных упражнений.

Основная претензия касается немного свободного воротника в области лодыжки. Здесь помогает дополнительная петля для шнурков, которая не используется изначально, но придает обуви более плотное прилегание.

Производительность в тренировках

Nano X5 обеспечивает стабильность и надежность при выполнении разнообразных упражнений, от приседаний до жима. Новая подошва обеспечивает необходимую жесткость для силовых нагрузок, сохраняя достаточную гибкость для отзывчивости под стопой. С установкой пятка-носок в 7 мм, модель устойчива и идеально подходит для растяжки и упражнений на подвижность.

Цена и Доступность

Reebok Nano X5 поступит 24 января 2025 года по цене $150 в США и некоторых других странах. В Великобритании цена составит £125, а в Австралии — AUS$220. Обувь представлена в унисекс и женской версии, каждая в шести различных цветах.

Характеристики

Вес (за обувь): 396 г

396 г Пятка-носок: 7 мм

7 мм Цвета: разнообразие от черного и серого до белого и голубого

разнообразие от черного и серого до белого и голубого РРЦ: $150 / £125

Nano X5 объединяет в себе стиль, функциональность и долговечность, делая его отличным выбором для фитнеса и тяжелых тренировок.

Источник: TechRadar