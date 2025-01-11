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Обзор Akaso Brave 8: достойная и более доступная альтернатива GoPro

11.01.2025
Обзор Akaso Brave 8: достойная и более доступная альтернатива GoPro Обзор Akaso Brave 8: достойная и более доступная альтернатива GoPro

Обзор за одну минуту

Akaso Brave 8 может показаться похожей на GoPro благодаря своему корпусу и экрану спереди, но отличается более доступной ценой и качеством изображения, удовлетворяющим большинство пользователей. Камера комплектуется двумя батареями, двойным зарядным устройством, пультом дистанционного управления и широким спектром креплений, что обеспечивает все необходимое для начала съёмки из коробки.

Во время тестирования фронтальный экран оказался удобен для влогинга, а задний сенсорный экран — отзывчивым, упрощающим настройку параметров. Из недостатков можно отметить, что встроенная стабилизация изображения в камере хороша, но не превосходна, а используемая функция SuperSmooth, требующая обработки в приложении, значительно уступает аналогам от GoPro. Приложение в целом работоспособно, но местами неудобно, и аудиозапись могла бы быть лучше.

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Akaso Brave 8: цена и дата выхода

Akaso Brave 8 доступна на Amazon и, на момент написания, стоит $289,99 с возможностью получить скидочный купон на $50. В Великобритании дополнительно включается карта памяти Micro SD на 64 ГБ, и цена составляет £244,99, без учёта скидочного ваучера на £40. Следите за акциями и предложениями на Amazon, особенно во время периодов распродаж, когда могут применяться дополнительные скидки или предложения, включающие карты памяти.

Спецификации Akaso Brave 8

  • Видео: 4K / 60fps, замедленная съёмка до 16x
  • Фото: 48MP
  • Сенсор: 1/2 дюйма CMOS
  • Объектив: 16 мм f/2.5
  • Батарея: 1550 мАч
  • Вес: 114,8 г (включая батарею)
  • Размер: 63×36,5×45 мм
  • Водонепроницаемость: До 33 футов / 10 м

Akaso Brave 8: дизайн

Akaso Brave 8 выполнена в классическом дизайне экшн-камер, напоминающем GoPro. Она оснащена сенсорным экраном сзади, экраном спереди и водонепроницаемым корпусом, выдерживающим погружение до 33 футов. Камера чуть меньше GoPro Hero 13 Black.

Akaso Brave 8: производительность

Akaso Brave 8 показывает достойные результаты за свою цену, однако не лишена недостатков. Основное внимание уделено качеству видео. Съёмка в 4K на скорости 30fps привела к получению приятных кадров. Стабилизация изображения — важный аспект, и представлена тремя режимами. Разница между нормальной стабилизацией и SuperSmooth оказалась незначительной, и для большей части пользователей достаточно нормальной стабилизации. Камера позволяет настраивать экспозицию и другие параметры изображения для достижения наилучшего результата.

Стоит ли покупать Akaso Brave 8?

Если не запрашивать максимальную стабилизацию и высокое качество звука, Akaso Brave 8 может стать отличным выбором для бюджетной камеры. Она подойдёт тем, кто ищет начальную экшн-камеру и открыт к экспериментам с настройками и функциями.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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