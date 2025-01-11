Обзор часов Coros Pace Pro: Яркий экран и долгоиграющий аккумулятор

Coros Pace Pro: Короткий обзор

Coros Pace Pro — это более дорогая модель, которая направлена на конкуренцию с такими брендами, как Garmin, Suunto и Polar. Это умные часы, напичканные множеством продвинутых функций, характерных для премиальных спортивных гаджетов.

Зачем выбирать Coros Pace Pro?

Почему стоит выбрать именно Coros Pace Pro за аналогичную стоимость, а не, например, Garmin Forerunner 265? Важно отметить, что эти часы оснащены AMOLED-экраном с яркостью 1500 нит, что делает его хорошо читаемым при любом освещении. При этом экономия батареи остается на высоком уровне — до 38 часов с активными сенсорами и до 20 дней в режиме ожидания с быстрой зарядкой за два часа. Реклама

Дизайн

Часы легче большинства конкурентов и весят всего 37 г с подходящим ремешком. Основной корпус изготовлен из прочных материалов, и имеется удобная вращающаяся коронка. Однако защита экрана выполнена из минерального стекла, что делает его менее устойчивым к повреждениям по сравнению с Gorilla Glass у конкурентов.

Технические характеристики

Экран: 1.3-дюймовый AMOLED, 416 x 416, минеральное стекло.

1.3-дюймовый AMOLED, 416 x 416, минеральное стекло. Размеры: 46 x 46 x 12.25 мм.

46 x 46 x 12.25 мм. Вес: 49 г.

49 г. Материалы: Кейс и безель из армированного полимера.

Кейс и безель из армированного полимера. GPS: Доступен.

Доступен. Водонепроницаемость: 5ATM.

5ATM. Подключение: Bluetooth, Wi-Fi.

Bluetooth, Wi-Fi. Время работы батареи: до 38 часов или 20 дней в режиме ожидания.

Цена и доступность

Coros Pace Pro стоит $349 / £349 / AU$599. Это цена выше, чем на многие предыдущие модели, но, учитывая все функции, такие как AMOLED-экран, мультиязычный GPS, картография и управление музыкой, это весьма приемлемое предложение на рынке.

Особенности

Множество сенсоров: Оптический датчик сердечного ритма, барометрический высотомер, акселерометр, гироскоп, электронный компас, пульсоксиметр (SpO2) и ЭКГ.

Оптический датчик сердечного ритма, барометрический высотомер, акселерометр, гироскоп, электронный компас, пульсоксиметр (SpO2) и ЭКГ. Всегда включенный дисплей и офлайн-карты TOPO .

и . Спортивные функции: Планировщик тренировок, тренировочный статус, виртуальный партнер и предсказатель гонки.

Производительность

Экран: Великолепный, яркий и четкий дисплей с быстродействующим интерфейсом.

Великолепный, яркий и четкий дисплей с быстродействующим интерфейсом. GPS и HR: Достаточно точные, но иногда бывает погрешность.

Достаточно точные, но иногда бывает погрешность. Батарея: Отличное время автономной работы, самая высокая производительность достигается с отключенным дисплеем, что позволяет сэкономить заряд.

Заключение

Coros Pace Pro предоставляет отличный набор функций за свои деньги. Это часы, которые подойдут не только профессионалам, но и обычным пользователям, желающим получить продвинутые функции в стильном и легком корпусе.

Источник: TechRadar