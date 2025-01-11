Обзор часов Coros Pace Pro: Яркий экран и долгоиграющий аккумулятор

Coros Pace Pro: Короткий обзор
Coros Pace Pro — это более дорогая модель, которая направлена на конкуренцию с такими брендами, как Garmin, Suunto и Polar. Это умные часы, напичканные множеством продвинутых функций, характерных для премиальных спортивных гаджетов.
Зачем выбирать Coros Pace Pro?
Почему стоит выбрать именно Coros Pace Pro за аналогичную стоимость, а не, например, Garmin Forerunner 265? Важно отметить, что эти часы оснащены AMOLED-экраном с яркостью 1500 нит, что делает его хорошо читаемым при любом освещении. При этом экономия батареи остается на высоком уровне — до 38 часов с активными сенсорами и до 20 дней в режиме ожидания с быстрой зарядкой за два часа.
Дизайн
Часы легче большинства конкурентов и весят всего 37 г с подходящим ремешком. Основной корпус изготовлен из прочных материалов, и имеется удобная вращающаяся коронка. Однако защита экрана выполнена из минерального стекла, что делает его менее устойчивым к повреждениям по сравнению с Gorilla Glass у конкурентов.
Технические характеристики
- Экран: 1.3-дюймовый AMOLED, 416 x 416, минеральное стекло.
- Размеры: 46 x 46 x 12.25 мм.
- Вес: 49 г.
- Материалы: Кейс и безель из армированного полимера.
- GPS: Доступен.
- Водонепроницаемость: 5ATM.
- Подключение: Bluetooth, Wi-Fi.
- Время работы батареи: до 38 часов или 20 дней в режиме ожидания.
Цена и доступность
Coros Pace Pro стоит $349 / £349 / AU$599. Это цена выше, чем на многие предыдущие модели, но, учитывая все функции, такие как AMOLED-экран, мультиязычный GPS, картография и управление музыкой, это весьма приемлемое предложение на рынке.
Особенности
- Множество сенсоров: Оптический датчик сердечного ритма, барометрический высотомер, акселерометр, гироскоп, электронный компас, пульсоксиметр (SpO2) и ЭКГ.
- Всегда включенный дисплей и офлайн-карты TOPO.
- Спортивные функции: Планировщик тренировок, тренировочный статус, виртуальный партнер и предсказатель гонки.
Производительность
- Экран: Великолепный, яркий и четкий дисплей с быстродействующим интерфейсом.
- GPS и HR: Достаточно точные, но иногда бывает погрешность.
- Батарея: Отличное время автономной работы, самая высокая производительность достигается с отключенным дисплеем, что позволяет сэкономить заряд.
Заключение
Coros Pace Pro предоставляет отличный набор функций за свои деньги. Это часы, которые подойдут не только профессионалам, но и обычным пользователям, желающим получить продвинутые функции в стильном и легком корпусе.
Источник: TechRadar