Обзор станка с ЧПУ Twotrees TTC450 Pro: достоинства и недостатки

Обзор Twotrees TTC450 Pro

Краткий обзор Twotrees TTC450 Pro

Как и многие станки ЧПУ этого типа, фрезерный станок Twotrees TTC450 Pro поставляется практически в собранном виде, требуя лишь некоторых небольших доработок перед его запуском. Реклама

Следует учитывать, что использование таких станков из коробки обычно сложнее, чем работа с лучшими 3D-принтерами или лазерными граверами. Калибровка выполняется вручную, но Twotrees предоставляет множество руководств и инструкций как на бумаге, так и на USB-накопителе. Для работы со станком потребуется несколько видов программного обеспечения: для ЧПУ функций был использован Easel, а для лазерной гравировки – Lightburn.

Первое впечатление

Работа с такими станками может быть нелегкой, если у вас нет опыта. Требуется время для просмотра учебных видео и калибровки станка перед успешным использованием. Важно установить точку начала для каждого нового материала и ввести высоту и размеры. Правильная калибровка поможет разобраться с устройством, но потребуется время.

Материалы и инструменты

Станок поддерживает разнообразные материалы и маршрутизаторные насадки, включая два варианта маршрутизатора и голову лазерного гравера. Он может обрабатывать тонкие мягкие металлы, такие как алюминий, но не подходит для более жестких материалов, например, стали. Twotrees TTC450 Pro в основном предназначен для обработки дерева и других мягких материалов.

Дизайн и управление

Дизайн станка имеет открытый каркас, характерный для мастерских. При этом Twotrees усовершенствовала дизайн, добавив удобный сенсорный экран для управления настройками, загрузки файлов и калибровки. Оба маршрутизатора высокого качества и легко заменяются, занимает это около пяти минут.

Мастеринга

Как и все машины с ЧПУ, TTC450 Pro требует времени на освоение и не станет простым в использовании с первой попытки. Необходимо уделить время изучению видео и программного обеспечения, а также соблюдать фиксирование всех гаек и болтов. Тем не менее, после нескольких недель работы устройство оказалось одним из более простых в использовании машин с ЧПУ, и качество продукции произвело впечатление.

Цена и доступность

Twotrees TTC450 Pro доступен в США, Великобритании, ЕС и Австралии по цене $549.

Дизайн Twotrees TTC450 Pro

Дизайн станка прост, с открытой рамой. Приобретение станка предполагает самостоятельную сборку нескольких частей: поперечины, маршрутизатора и экрана. Площадь занимаемого пространства – около метра квадратного, что больше, чем у стандартных 3D-принтеров. Производя много мусора, устройству потребуется установленная система пылеудаления.

Оснащение и особенности

TTC450 Pro оснащен прочной алюминиевой рамой и 3,5-дюймовым сенсорным экраном. Наличие кнопки аварийной остановки выделяет его среди других. Доступен широкий спектр программного обеспечения для совместимости, включая ArtFusion 360, Easel и множество других.

Производительность Twotrees TTC450 Pro

Запуск Twotrees TTC450 Pro требует времени. После сборки и калибровки с помощью установленного программного обеспечения, станок готов к работе. Калибровочный процесс требует установки высоты инструмента над материалом и выбора исходной точки файла ЧПУ, прежде чем начать работу.

Итог

Twotrees TTC450 Pro — это качественный многофункциональный станок с отличным дизайном и легким управлением. Несмотря на начальные трудности с освоением, станок предлагает хороший уровень качества и точности. Это отличный выбор для малого бизнеса или любителей.

Источник: TechRadar