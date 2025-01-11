Обзор максимальной модели NAS TerraMaster F4-424

TerraMaster F4-424 Max: Краткий обзор

Технические характеристики

Процессор: Intel Core i5-1235U

Intel Core i5-1235U Графика: Intel Iris Xe Graphics

Intel Iris Xe Graphics Оперативная память: 8 ГБ DDR5 не-ECC SODIMM (макс. 64 ГБ DDR5 не-ECC SODIMM)

8 ГБ DDR5 не-ECC SODIMM (макс. 64 ГБ DDR5 не-ECC SODIMM) Хранилище: 88 ТБ (22 ТБ x4) (Объём зависит от типа RAID), 2 (PCIe 4.0 x4)

88 ТБ (22 ТБ x4) (Объём зависит от типа RAID), 2 (PCIe 4.0 x4) Порты сзади: 2 порта USB Type A (10 Гбит/с); 1 порт Type C (10 Гбит/с), HDMI 2.0, 2 порта Ethernet 10GbE

2 порта USB Type A (10 Гбит/с); 1 порт Type C (10 Гбит/с), HDMI 2.0, 2 порта Ethernet 10GbE Соединение: 2 порта Ethernet 10GbE

2 порта Ethernet 10GbE Размеры: 223 x 180 x 147 мм

223 x 180 x 147 мм Операционная система: TOS 6

TOS 6 Аксессуары: Сетевой кабель, сетевой шнур питания

TerraMaster F4-424 Max представляет собой сетевое хранилище данных, подходящее для домашнего офиса и малого бизнеса. Это простое в использовании решение, которое легко настроить в зависимости от ваших потребностей. Реклама

Установка и конфигурация

Когда вы достаете устройство из коробки, его размеры позволяют установить его на рабочий стол, не пряча в сетевой шкаф. Настройка довольно проста: на передней панели расположены четыре слота для дисков с быстрым доступом, которые позволяют устанавливать диски различной ёмкости и скорости. Также, сняв боковую панель, можно обнаружить два ультрабыстрых NVMe M.2 SSD-слота и обновляемую двухканальную оперативную память.

Несмотря на высокую цену (около $900), продуктивность устройства оправдывает затраты, предоставляя масштабируемые решения как для домашнего использования, так и для малого бизнеса.

Преимущества использования

TerraMaster F4-424 делает акцент на простоте в использовании, устраняя сложности, с которыми сталкиваются многие другие NAS-устройства. Даже без обширных технических знаний, настройка и администрирование устройства легко осуществляются благодаря поддержке и руководствам онлайн. Система хранения данных проста в управлении через ОС TOS 6, основанной на браузере.

После установки четырёх дисков и двух NVMe накопителей, устройство подключается к сети через сетевой хаб. Введя IP-адрес NAS в браузере, ОС TOS 6 проведет вас по процессу начальной установки. Затем можно настроить объёмы хранения, создать публичные папки и права доступа к ним.

Производительность и возможности

Идеально подходит для использования в деловой среде, обеспечивая быстрый доступ сотрудников к данным. Скорость передачи данных достаточно высока: даже 8K видеофайлы легко загружаются на внутренний накопитель. Наличие двух NVMe накопителей обеспечивает быстрый доступ к сетевому хранилищу, что открывает новые возможности для редактирования видео в сети.

Продукт впечатляет своей скоростью установки и эффективностью. TerraMaster F4-424 Max является достойным решением для хозяев домашнего офиса и малого бизнеса благодаря своей гибкости, масштабируемости и возможности быстро увеличить объёмы хранения.

Дизайн и возможности

Традиционно NAS-устройства имели индустриальный вид, но TerraMaster F4-424 Max появился как стильное и функционирующее решение для офисов. Черный металлический корпус с закруглёнными краями вписывается в любой современный интерьер. Простой процесс установки HDD и возможность добавления NVMe накопителей делают это устройство очень привлекательным.

Настройки и управление

Система поддерживает до 64 ГБ RAM, что позволяет расширить её возможности, если планируется использование в качестве медиа-сервера. Система дополнительно оснащена портами для HDMI и USB, что позволяет подключать к ней периферийные устройства.

Технологические характеристики

Процессор Intel Core i5 в сочетании с графикой Intel Iris Xe предлагает отличную производительность с возможностью плавной работы с 4K видео, а также поддержкой медия-серверов, таких как Plex. Операционная система поддерживает Btrfs для эффективного управления файлами и предусматривает резервное копирование данных.

Заключение

TerraMaster F4-424 Max остается отличной отправной точкой для бизнеса, благодаря своим возможностям хранения и быстрой работе. Это NAS-устройство легко управляема, предлагая поддержку мультимедиа и возможность развертывания приложений для хранения данных.

Источник: TechRadar