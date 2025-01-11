Обзор гибридных наушников Activo Q1: доступные и впечатляющие IEM для аудиофилов

Activo Q1: Краткий обзор

Наушники Q1 созданы в гармонии с плеером Activo P1, но наслаждаться ими можно и без него.

Activo является подразделением Astell & Kern, специализирующимся на создании аудиоустройств высокой четкости по более доступной цене. Эти наушники выпущены в сотрудничестве с компанией DITA Audio из Сингапура. Вопрос в том, займут ли Q1 место в нашем рейтинге лучших проводных наушников? Очень вероятно. Реклама

Я тестировал аудиоплеер Activo P1 в прошлом году и остался доволен. Новые гибридные IEM Q1 явно предназначены для использования с ним, но благодаря комплекту разъёмов (4.4 мм и 3.5 мм) они совместимы со многими аудиоустройствами.

Технические особенности

Наушники Activo Q1 — это гибридные IEM с балансной арматурой Knowles и динамическим драйвером DITA PM1+ 9.8 мм, известным своими нейтральными и прозрачными звуками. Казалось бы, звучание этих наушников ничем не уступает заявленному на бумаге, и это так.

Представленные как доступная версия IEM для аудиофилов, они стоят значительно дешевле моделей под брендом Astell & Kern. Звук у них очень чистый и увлекательный, но тем, кто предпочитает мощный бас, возможно, нужно будет немного подрегулировать эквалайзер устройства.

Дизайн и особенности

Драйверы : динамический DITA PM1+ 9.8 мм и балансная арматура Knowles

: динамический DITA PM1+ 9.8 мм и балансная арматура Knowles Кабель : 32-жильный кабель MOCCA 2 от Cardas

: 32-жильный кабель MOCCA 2 от Cardas Разъёмы: стандартный 3.5 мм и балансный 4.4 мм

Наушники Activo Q1 внешне напоминают профессиональные IEM благодаря сочетанию белоснежных центров и прозрачных резиновых корпусов. Цветовая палитра гармонирует с плеером Activo P1. Они поставляются в защитном кейсе с пятью размерами силиконовых наконечников и двумя разъемами.

Возвращаясь к динамическому драйверу, это модифицированная версия DITA PM1+ 9.8 мм, расположенная в корпусе из латуни. Совместно с арматурным драйвером Knowles 33518, эта связка обеспечивает более «романтический» и насыщенный тон, в сравнении с предшествующей моделью DITA Project M.

Для лучшего звукового соответствия наушников, поставляемые наконечники крепко держатся на металлических трубках. У меня отлично получилось подобрать размер с первого раза, что обеспечило хорошие акустические характеристики и комфортное ношение.

Кабель — медный, 32-жильный MOCCA2 от Cardas. Подключения надёжны и просто фиксируются. В комплект входят два типа разъёма: 4.4 мм балансный и 3.5 мм стандартный. Импеданс составляет 31 Ом, частотная характеристика — от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность — 109 дБ/мВт.

Качество звука

Превосходное разделение инструментов

Отличная ясность

Лёгкая нехватка баса

Это наушники с прозрачным звучанием и хорошо разделенной звуковой сценой. Они особенно хороши для записи акустической музыки или вокала. Вместе с тем, хорошо записанная музыка звучит чисто и чётко. Это наушники, которые отлично разоблачают качество звука, делая его прозрачным и насыщенным.

Даже менее качественно записанная музыка проявит себя менее ярко, однако уделив внимание настройке эквалайзера на аудиоигроке, Q1 отлично справляются и здесь. Четкость в звучании позволяет использовать их не только для прослушивания, но и для записи или редактирования музыки.

Стоимость

Наушники Activo Q1 стоят значительно дешевле по сравнению с продуктами родительской компании, и они в два раза дешевле своих конкурентов. Главная разница между Activo и конкурентами — диапазон частот. Однако, чистое и качественное звучание оправдывает их стоимость.

Источник: TechRadar