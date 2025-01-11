Новые рендеры демонстрируют линейку Samsung Galaxy S25 до мероприятия Unpacked.

Новые рендеры серии Samsung Galaxy S25

Новые изображения серии Samsung Galaxy S25 просочились в сеть благодаря утечке от Android Headlines, за некоторое время до мероприятия Galaxy Unpacked, которое Samsung планирует провести в конце этого месяца. Самым заметным изменением является обновленный дизайн модели S25 Ultra, где были немного закруглены углы телефона.

Цветовые решения

Согласно рендерам, версии S25, не относящиеся к Ultra, будут доступны в светло-голубом, темно-синем, светло-зеленом и серебристом цветах. Модель Ultra выйдет в черном, сером и двух серебристых оттенках с белым или голубым отливом. Реклама

Изображения и источники

Галерея некоторых изображений представлена ниже, однако для полного обзора рекомендуется посетить сайт Android Headlines.

Особенности и спецификации

За исключением нового цвета, модели, не относящиеся к Ultra, практически неотличимы от серии S24. Однако была изменена деталь, касающаяся корпусов камер, которые теперь напоминают объективы классических фотокамер с расширением на конце.

Внутренние изменения включают обновление процессора: теперь вместо чипов Snapdragon 8 Gen 3 используются новые процессоры Snapdragon 8 Elite. На этом основные новинки заканчиваются. Подробное описание внутренних характеристик доступно в отдельной утечке спецификаций, опубликованной Android Headlines вчера.

Источник: TheVerge