Необычные устройства CES 2025: 7 гаджетов, о которых никто не просил

В рамках CES 2025, команда TechRadar наблюдала самые интересные новинки и тренды. Среди экспонатов были представлены 8K телевизоры, сгибающиеся дисплеи, новые телефоны, ноутбуки, гаджеты для умного дома, а также последние достижения в области искусственного интеллекта. Часть привлекательности выставки CES заключается в том, что она демонстрирует уникальные и нестандартные продукты наряду с настоящими техническими инновациями. CES 2025 тоже удивила множеством необычных презентаций. Мы собрали самые удивительные экспонаты, которые видели на выставке в Лас-Вегасе. Здесь и милые маленькие роботы, и странные маски, и системы для проецирования макияжа на лицо. **1. Робот Mirumi** Крошечные роботы не новы для TechRadar, но робот Mirumi от Yukai Engineering — это нечто особенное. Он прикрепляется к сумке и с помощью встроенных датчиков движения пристально смотрит на проходящих людей. Этот робот, скорее, как любопытный спутник, чем полезное устройство. **2. Электрическая ложка для соли** Эта ложка, доступная только в Японии, концентрирует ионы натрия в пище, создавая солёный вкус без добавления соли. Хотя мы не тестировали эту ложку, идея кажется впечатляющей. **3. Willo AutoFlo Plus** Этот девайс создан для того, чтобы мотивировать детей чистить зубы чаще. Он автоматически подаёт зубную пасту и выполняет часть процесса чистки, включая полоскание. Приложение следит за привычками пользователя. **4. Wonder Blocks и Petal** Эта система позволяет наблюдать за насекомыми с помощью камеры и встроенного AI. Она модульная, привлекает бабочек и пчёл и может быть настроена под любое пространство. **5. Kosé Mixed Reality Makeup** Система Kosé позволяет виртуально примерить макияж. Проектор точно отображает контуры лица в реальном времени, создавая реалистичный образ без использования косметики. **6. Светодиодная маска Nanoleaf для терапии лица** Эта маска использует свет для улучшения состояния кожи и лечения различных заболеваний. В ней предусмотрены семь режимов, и устройство сертифицировано в США. **7. Nékojita FuFu** Ещё один продукт от Yukai Engineering — робот, охлаждающий еду и напитки, расположившись на бокале или чашке. Он симулирует естественное дуновение, чтобы еда быстрее остывала. Вы можете следить за нашими обновлениями на TikTok и WhatsApp, чтобы оставаться в курсе всех событий с CES.

Источник: TechRadar