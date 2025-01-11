Министерство финансов Великобритании разделяет стейкинг и схемы, уточняя порядок валидации блокчейна.

Как современные потребительские привычки меняют глобальные платежи

Эволюция ожиданий потребителей кардинально изменяет сферу платежей во всем мире. От непрерывных покупок в магазинах до мгновенных трансграничных переводов — растущий спрос на надежные и беспрепятственные решения для оплаты ведет к трансформации методов совершения транзакций как в бизнесе, так и в финансовых учреждениях. Но что это означает для будущего платежей, и как организации могут идти в ногу с этими изменениями?

4 декабря 2024 года Finance Magnates в сотрудничестве с @Visa Direct провели вебинар, посвященный исследованию этих актуальных вопросов. Эксперты отрасли предоставили практические данные о тенденциях, вызовах и возможностях в области глобальных платежей, что позволило участникам подготовиться к 2025 году. Реклама

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Источник: Financemagnates