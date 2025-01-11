Международный день мигранта 2024: Создание более здорового будущего для всех

Среда, 18 декабря 2024 года

Тема этого года во Всемирный день мигрантов «Чествование вклада мигрантов и уважение их прав» напоминает о положительном вкладе мигрантов в общества и страны, которые их принимают, трудностях, с которыми они сталкиваются на пути достижения своего полного потенциала и способностей, а также об острой необходимости коллективных усилий для обеспечения максимально безопасной миграции. Несмотря на политические обязательства и внимание СМИ, количество смертей среди мигрантов растёт: 2023 год стал рекордным по количеству жертв, их насчитали более 8500.

Международные мигранты

По данным ООН, около 281 миллиона человек, что составляет 3,6% мирового населения, являются международными мигрантами. Миграция – сложное явление. Причины, по которым люди вынуждены отправляться в опасные путешествия, зачастую весьма запутанны. Всё больше людей покидают свои места рождения из-за конфликтов, политической и экономической нестабильности, природных катастроф и изменения климата. Реклама

Конфликты и перемещения в Восточном Средиземноморье

В регионе Восточного Средиземноморья Судан и оккупированная палестинская территория охвачены разрушительными конфликтами. Более 14 миллионов суданцев были вынуждены покинуть свои дома. Практически всё население сектора Газа было перемещено, многие – неоднократно. В Йемене продолжается длительная чрезвычайная ситуация, сопровождаемая увеличением числа экстремальных погодных явлений.

Природные катастрофы и изменение климата

Природные и климатические катастрофы, включая землетрясения, возникают в регионе с тревожной частотой, разрушая жизни миллионов людей. Засушливые и полузасушливые климатические условия региона, усугубляемые повышением температуры и загрязнением, усиливают нехватку воды и увеличивают тяжесть экстремальных погодных явлений. Недостаток воды в хрупких государствах, таких как Судан и Йемен, подрывает сельскохозяйственное производство, что ещё больше усугубляет уязвимость. В Ираке волна миграции в Басре в 2024 году, в ходе которой более 24 500 семей были перемещены в 12 губернаторствах, была вызвана водным стрессом и засухой.

Последствия изменения климата для здоровья

Изменение климата имеет серьёзные последствия для здоровья, и мигранты, которые уже сталкиваются с повышенными рисками, особенно уязвимы. Изменение климата усиливает тепловой стресс, недоедание и заболевания, переносимые насекомыми. Оно усугубляет загрязнение воздуха. Экстремальные погодные условия могут вызывать серьёзные, иногда смертельные травмы.

Психическое здоровье мигрантов

Мигранты также сталкиваются с проблемами психического здоровья. Непредсказуемые события, нарушающие их средства к существованию и социальные связи, вызывают у многих мигрантов страх, горе, неопределённость и чувство беспомощности. Мигранты могут также сталкиваться со стигматизацией, дискриминацией и насилием со стороны принимающего населения, что подрывает их чувство принадлежности и культурной идентичности.

Реакция на вызовы

В ответ на эти вызовы и признав, что последствия изменения климата для здоровья относятся не только к гуманитарным, но и к экономическим вопросам – например, песчаные бури в регионе Восточного Средиземноморья, которые ежегодно обходятся в около 13 миллиардов долларов США – Региональное бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья совместно с Международной организацией миграции (МОМ) и Управлением ООН по снижению риска бедствий (UNDRR) объединяют усилия для работы над проектами, такими как «Использование синергии адаптации к изменению климата и уменьшения риска бедствий в системах здравоохранения с включением мигрантов», совместной инициативой, направленной на снижение уязвимости к изменению климата в Ираке, Иордании и Ливане.

Доступ к здравоохранению

Продвижение устойчивого развития в значительной степени зависит от политики, учитывающей медицинские потребности мигрантов, особенно в контексте изменения климата. Всеобщее медицинское покрытие играет ключевую роль в обеспечении доступа всех мигрантов и беженцев, независимо от их юридического статуса или национальности, к качественным и доступным медицинским услугам. Сотрудничество между правительствами, НПО и сообществами в регионе имеет решающее значение для интеграции здоровья мигрантов в системы здравоохранения, устойчивые к изменениям климата.

Заключение

Партнёрство между ВОЗ, МОМ и UNDRR подчеркивает их общую приверженность развитию всеобщего медицинского обеспечения и решению вопросов воздействия изменения климата на здоровье мигрантов.

Всемирный день мигрантов должен напомнить всем заинтересованным сторонам – правительствам, НПО, сообществам и отдельным людям – что миграция может стать мощной силой для здоровья, мира и процветания, и что вместе мы можем создать здоровое будущее для всех.

Источник: ВОЗ