Марк Цукерберг вводит в заблуждение Джо Рогана по поводу модерации контента

Я избавлю вас от необходимости слушать, как один из самых богатых людей в мире жалуется, и просто скажу прямо: наполнено неправдой.

Цукерберг, глава компании Meta, владеющей Facebook, задает тон уже в самом начале: «Думаю, на каком-то уровне вы основываете такую компанию, только если верите в предоставление людям возможности высказаться, верно?» Реклама

К сожалению, я не родился вчера и помню первую попытку Цукерберга стать богатым: FaceMash, клон HotOrNot, куда он загружал фото своих однокурсниц без их согласия. «Предоставление возможности высказаться» — одно из возможных описаний этого, я бы назвал это иначе.

Если вам удается избежать ответственности за небольшие проступки, вы можете избежать ответственности и за серьезные, согласны?

Цукерберг намекает на ограничения Первой поправки, произнеся: «Ну, вы же не можете кричать “пожар” в переполненном театре». Этот пример заставляет адвокатов закипеть, так как это им не соответствует закону. Очевидно, можно закричать «пожар» в театре, особенно если он действительно горит.

В интервью Цукербергу задают мягкие и удобные вопросы, к примеру, относя модерацию контента к категории «цензуры». Идея о том, что правительство заставляло его «цензурировать» новости о COVID, вакцинах и выборах — одна из тем обсуждения. Когда Цукерберг не прямо лжет, он выражается крайне расплывчато.

Проблемы с дезинформацией на Facebook начались задолго до выборов 2016 года. Уже в 2014 году мошенники распространяли фейковые новости об эболе. После выборов 2016 года, когда Facebook обвиняли в распространении фейковых новостей, Цукерберг не был на это согласен.

На выборах 2020 года Facebook усилил политику против фейковых новостей, что затруднило подросткам из Македонии зарабатывать на сторонниках Трампа. Цукерберг теперь представляет это как поддержку мифа о влиянии дезинформации на выборы.

Была запущена программа проверки фактов, в которой участвовали агентства как Reuters и USA Today. Однако, в контексте второго президентства Трампа, Цукерберг заявил, что Facebook завершит эту программу.

В своем интервью Цукерберг утверждает, что фактчекинг был предвзятым, хотя и не объясняет, как именно.

Проблема была не в недостатке проверок фактов, а в том, что консерваторы чаще делились дезинформацией и становились объектом проверки, что подталкивало модерацию.

Цукерберг, однако, оставил в стороне упоминание о давлении консерваторов на компанию — которое теперь, очевидно, оправдывается. В своих внутренних переписках он утверждал, что это было их решение — удалять контент или нет.

Республиканцы, такие как Джим Джордан, раскрыли внутреннюю переписку Цукерберга, где тот пытался обвинить администрацию Байдена в цензуре. В переписке, Цукерберг упоминает, что хотел бы указать давление Белого дома на цензуру теорий об утечке из лаборатории.

В течение пандемии многие спорные решения по модерации Facebook принимались при администрации Трампа. Примеры вроде видео теории заговора «Plandemic» были удалены в 2020 году, когда президентом был еще Трамп.

Facebook активно подвергался критике со стороны республиканцев, включая Теда Круза и Рона ДеСантиса. Сенатора Маршу Блэкберн, а также некоторых республиканцев, например, Джордана, запрашивали по поводу восстановления аккаунтов отдельных пользователей.

Цукерберг об этом не упомянул в интервью. Вместо этого он сосредоточился на том, что его расследуют за неправомерное использование финансовых данных для таргетинга рекламы.

Цукерберг предлагает республиканцам другой объект для критики — компанию Apple. Он обвиняет Apple в том, что она зарабатывает, «сжимая людей», и высказывает недовольство по поводу различных технических нюансов.

Среди них 30-процентная комиссия Apple за продажу в App Store, превосходная работа Airpods с устройствами Apple, а также отказ Apple разрешить его Meta Ray-Bans соединяться с iOS.

Хотя некоторые из этих вопросов действительно имеют значение, сам цукерберг больше интересуется тем, как Apple препятствует его бизнесу, внедряя анти-трекинговые функции, что стоило Facebook миллиарды.

Цукерберг утверждает, что все произошедшее не связано с политикой. Отмечая изменения в правилах, которые, как он считает, необходимы для отражения текущей общественной дискуссии, он уверяет, что это совпадение никак не связано с выборами.

В итоге, республиканцы, такие как Дэйв Портной из Barstool, и не были в восторге от его выступления. Даже когда Трамп прямым текстом заявляет, что изменения в Facebook могут быть связаны с его угрозами, Цукерберг не упоминает об этом, предпочитая оставаться в тени.

Источник: TheVerge