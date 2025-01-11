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Мадуро объявил о запланированной встрече с Володиным.

11.01.2025
Мадуро объявил о запланированной встрече с Володиным. Мадуро объявил о запланированной встрече с Володиным.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своих намерениях провести встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, который представлял Россию на церемонии его инаугурации.

Лидер Венесуэлы подчеркнул, что эта встреча с Володиным, назначенным специальным посланником президента РФ Владимира Путина, является частью его программы. Кроме того, Мадуро отметил, что он намерен обсудить важные вопросы с представителем председателя КНР Си Цзиньпина и главами правительств других стран.

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Во время митинга в поддержку своего вступления в должность Мадуро обратил внимание на присутствие российских делегатов.

«Здесь находится русская антифашистская молодежь. Да здравствует Россия!» — заявил он.

Участники форума, представляющие Палату молодых законодателей Совета Федерации, Молодую гвардию и Национальный совет молодежных организаций РФ, подняли флаги России на митинге в знак поддержки.

Напомним, что 10 января Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы на третий срок, который будет продолжаться до 2031 года. Церемония инаугурации состоялась в Федеральном законодательном дворце в Каракасе, где Россию представлял председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Источник: Aif

ПульсХаб
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