Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своих намерениях провести встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, который представлял Россию на церемонии его инаугурации.

Лидер Венесуэлы подчеркнул, что эта встреча с Володиным, назначенным специальным посланником президента РФ Владимира Путина, является частью его программы. Кроме того, Мадуро отметил, что он намерен обсудить важные вопросы с представителем председателя КНР Си Цзиньпина и главами правительств других стран. Реклама

Во время митинга в поддержку своего вступления в должность Мадуро обратил внимание на присутствие российских делегатов.

«Здесь находится русская антифашистская молодежь. Да здравствует Россия!» — заявил он.

Участники форума, представляющие Палату молодых законодателей Совета Федерации, Молодую гвардию и Национальный совет молодежных организаций РФ, подняли флаги России на митинге в знак поддержки.

Напомним, что 10 января Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы на третий срок, который будет продолжаться до 2031 года. Церемония инаугурации состоялась в Федеральном законодательном дворце в Каракасе, где Россию представлял председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Источник: Aif