Лучшие рынки Мехико — путеводитель путешественника

В Мехико около 400 общественных рынков, где оживает знаменитая культура еды, происходит распространение кулинарных традиций и появляются новые их выражения. Эти ключевые социальные и экономические пространства ежедневно принимают миллионы людей, которые едят, работают, совершают покупки и общаются здесь — так, как это делалось на протяжении 700 лет истории города, начиная с правления Мексиканского, колониальной эпохи Испании и вплоть до сегодняшнего дня, когда Мехико стал современным мегаполисом с населением более 22 миллионов человек.

Кроме постоянных рынков, в столице Мексики есть и временные рынки — тиангисы. Это рынки, которые заполняют назначенные улицы в определенный день недели, предлагая свежие продукты, готовую еду, хозяйственные товары и многое другое. Почти в каждом районе Мехико есть свой день тьянгиса, что позволяет местным жителям покупать качественные ингредиенты и доступные продукты питания. Реклама

Вряд ли найдется лучший способ погрузиться в культуру и местную жизнь крупнейшего города Северной Америки, чем посещение его шумных, разнообразных и жизненно важных рынков.

Как покупать на рынке в Мехико

Наличные — главное средство оплаты. На рынках Мехико почти не принимают карты, поэтому рекомендуется брать с собой достаточно наличных, желательно мелкими купюрами.

Не торгуйтесь. Торговля в Мексике не принята. Если вас не устраивает цена, просто пройдите мимо.

Приносите свои сумки. С 2019 года в Мехико запрещены одноразовые пластиковые пакеты, поэтому для покупок лучше взять свою сумку.

Не трогайте товары. Трогайте только те овощи и фрукты, которые собираетесь купить.

Не спешите приходить утром. Общественные рынки обычно начинают работу к 9 утра, а тьянгисы открываются чуть позже, поскольку продавцы приезжают в каждую район и устанавливают свои прилавки.

Mercado Medellín

Атмосфера

Находящийся в районе Колония Рома и работающий ежедневно, этот крытый общественный рынок (официально известный как Melchor Ocampo, но более известный как Medellín) сопротивляется быстрой гентрификации района. Яркий и красочный, рынок славится вкусными продуктами (фруктами, овощами, цветами и мясом), а также продукцией для дома. Благодаря продавцам, которые предлагают товары со всего Южной Америки, Mercado Medellín привлекает членов венесуэльской и колумбийской общин, а также местных жителей.

Что купить

El Yucateco desde 1968 — легендарная торговая точка, которой управляет Карлос Пальма Эстрада почти 60 лет. Здесь можно приобрести пасту из ачиоте, свежие перчики хабанеро, печенье, конфеты, острые соусы, мед и многое другое.

Где поесть

На рынках Мехико почти всегда есть ряд с фодами — семейными заведениями, предлагающими дневные меню по фиксированной и доступной цене. Большинство фондов предлагают такие популярные мексиканские блюда, как энчиладас, позоле, горячий суп с курицей и рис с жареным яйцом. На улице Коауила в Mercado Medellín идёт оживлённый ряд фондов. Рекомендую Cocina Juanita e Hijas: попробуйте энчиладас с моль, заправленные кремой, или стейк с чилакилес. Завершите обед мороженым из Helados Chan Chan.

Как добраться

Рынок находится между улицами Монтеррей и Медельин и является легко доступным пешком из большинства мест в Роме и Кондесе. Лучше всего приходить с утра; рынок закрывается в 6 вечера.

Mercado el 100

Атмосфера

Воскресенье — это день фермерского рынка в Mercado el 100. На протяжении более 14 лет здесь встречают органических фермеров из таких близлежащих мексиканских штатов, как Идальго, Оахака, Пуэбла и Герреро. Здесь можно запастись не только свежими органическими продуктами, но и такими ремесленными товарами, как мед, консервы, ферментированные напитки и даже найденные в дикой природе грибы.

Что купить

Nuevos Horizontes — сертифицированная органическая ферма из Идальго, которая продает ингредиенты ресторанного качества. Еженедельный ассортимент включает в себя такие продукты, как наследственные томаты, редис, разноцветные морковки, свеклу, тыкву и зелень.

Где поесть

Некоторые киоски продают еду, самым известным является Otzilotzi, который предлагает тако с овощным рагу на домашних тортильяс. Следите за киоском с множеством глиняных горшков, наполненных свежеприготовленными рагу, приготовленными из всего — от диких грибов с моле до келитов и цветков тыквы.

Как добраться

Mercado el 100 находится на дальнем конце улицы Орисаба. Стоит приходить пораньше — он открыт с 9 утра до 2 часов дня, так как лучшие продукты обычно быстро разбирают.

Mercado de Jamaica

Атмосфера

Любители и ценители цветов оценят крупнейший цветочный рынок Мехико. Расположенный в районе Куаутемок, Mercado de Jamaica вмещает более тысячи продавцов, связанных с цветочным бизнесом — от оптовиков до флористов, специализирующихся на свадьбах, похоронах, днях рождения и других событиях. Вместе с цветочной секцией, крытый рынок предлагает стандартный ассортимент продуктовых стендов, мясных лавок и товаров для дома.

Что купить

Основной бизнес Mercado de Jamaica включает цветы, горшки, декоративные растения, цветочные букеты и сложные композиции. Во втором разделе рынка можно найти несколько киосков, продающих глиняные горшки, блюда и молкахеты, а также длинные белые свечи, которые выглядят красиво на обеденном столе.

Где поесть

Местным фаворитом долгое время является La Güera, известная своей кукурузой в початках с майонезом и перцем чили, а также эскитес (кукурузные зерна в чашке с майонезом и перцем чили). Найти её можно у входа на рынок, на углу улицы Гильермо Прието и проспекта Эхе 2 Ориенте. La Güera’s предлагает творческие варианты блюд, такие как Дорито-панированная кукуруза под названием DoriElote или «ески-рамен» — тарелка с эскитес, жёлтым сыром и майонезом, украшенная лапшой из моментального рамэна.

Как добраться

Рынок находится недалеко от станции метро Jamaica на линии 9. Лучше избегать час пик и планировать визит между 10 и 11 утра. Также можно воспользоваться Uber, хотя трафик в этом районе весьма загруженный.

Mercado de San Juan

Атмосфера

Mercado de San Juan (также известный как Ernesto Pugibet) славится своими азиатскими ингредиентами, качественными морепродуктами, дичью и европейскими сырами, но не кажется элитным. Несмотря на репутацию гурманского рынка, он также пользуется спросом у местных жителей и представителей корейской и китайской общин. Многие стенды имеют вывески на этих языках.

Что купить

Тапас и багеты с сыром и деликатесами являются популярными товарами на Mercado San Juan. Несколько продавцов сосредоточены на европейских сырах и предлагают тапас с бокалом вина. Возможно, самый известный продавец — Las Tapas de San Juan. Другие специальные продукты включают в себя грибы и дичь, такую как оленина, кабан и голубь.

Где поесть

Шеф-повар Алан Вилледа вырос, изучая секреты свежих морепродуктов на рыбном рынке своей семьи. Сегодня, помимо продажи свежего тунца, лобстера, красного снаппера и моллюсков, Вилледа готовит вкусные тостады с морепродуктами, севиче, сашими и приготовленные моллюски на Cabo San Juan, любимом месте как местных жителей, так и шеф-поваров. Меню постоянно меняется в зависимости от доступности продуктов.

Как добраться

Из любой точки Квартала Исторического центра до рынка лучше всего дойти пешком. Это всего в 10 минутах ходьбы от Дворца изящных искусств.

Mercado de Coyoacán

Атмосфера

Район Койоакан — когда-то отдельная деревня, а позже поглощённая столичным размахом столицы, привлекает как местных жителей, так и туристов благодаря своему богемному стилю и живописным улочкам с булыжной мостовой. В нескольких кварталах от центральной Фуэнте де лос Койотес находится Mercado de Coyoacán — это обязательная остановка при посещении района наряду с музеями Фриды Кало и Льва Троцкого. Рынок знаменит своими уличными киосками, которые сосредоточены на тостадах, уарачах и тако. Лучше всего посещать его в обеденное время.

Что купить

Mercado de Coyoacán является популярным местом для покупки ремесленных изделий и мексиканских кухонных принадлежностей — деревянные шпатели, корзины и молкахеты. Также здесь продаются традиционные мексиканские конфеты, такие как сахарные черепа, паста из тамаринда и марципаны.

Где поесть

Рынок Койоакана славится своими тостадами. Несколько киосков сосредоточены на этом блюде, предлагая разнообразные начинки, такие как тинга де полло, дикие грибы, свиные ноги, картофель и чори-йуиза. Всесмотрится одинаково — у них красно-жёлтые вывески с меню в картинках — и все заявляют о своем превосходстве. Выберите тот, который вам больше всего по душе, все они хороши.

Как добраться

На Uber поездка до Койоакана может занять до 50 минут из районов, таких как Рома, Кондеса или Поланко. К сожалению, рядом с главной площадью Койоакана нет метро, поэтому такси или сервисы каршеринга — самый удобный способ добраться туда.

Tianguis в Кондеса по вторникам и пятницам

Атмосфера

Почувствуйте атмосферу мексиканского тьянгиса на ярких и оживленных рынках в Кондесе, которые проходят по вторникам и пятницам. Вторничный тьянгис занимает несколько кварталов улиц Пачука, от проспекта Веракрус до улицы Хуан де ла Баррера, а пятничный проводится на нескольких кварталах улочек Кампече между улицами Тамаулипас и Нуэво Леон. Местные жители покупают здесь каждую неделю, создавая ощущение знакомости и сообщественности среди посетителей и продавцов. Тьянгисы — это отличные места для еды, здесь много киосков с кесадильями, тако с рагу и даже барбакоа.

Что купить

Тьянгисы предлагают свежие сезонные фрукты, овощи, пасту моле, сухой чили, яйца и даже декоративные растения. Люди ходят к мясным лавкам, чтобы купить курицу и мясо, которые часто отличаются более высоким качеством, чем в супермаркете.

Где поесть

Вы часто увидите несколько киосков с кесадильями из синей кукурузы, которые легко узнать по большому комалю (плоская сковородка) с ведром кукурузного теста рядом. Кесадильи с цветками цуккини и грибами особенно популярны на завтрак. Обязательно заказывайте свою кесадилью «с кесо» — ведь в мексиканской кесадилье сыр необязателен.

Как добраться

Вторничный тьянгис находится в одном квартале от популярного ресторана Лардо в Кондесе. Отметьте своё местоположение там и пройдите еще один квартал; тикус заметить несложно. Пятничный тьянгис указан на Google Maps как Тянгис де лос Вьернес.

Источник: LonelyPlanet