Лучшие контроллеры для Xbox: Microsoft, Razer, PowerA и другие

Мы живем в эпоху, когда игровые контроллеры как никогда совершенны. Современные геймпады на рынке обладают высоким качеством, универсальностью и настраиваемостью, превышающими все предыдущие поколения консолей. Игроки Xbox Series X или Series S (или Windows ПК) могут выбирать из нескольких высококачественных контроллеров Microsoft, а также среди множества отличных вариантов от таких производителей, как 8BitDo, PowerA, Razer, Scuf, Nacon и Turtle Beach. Некоторые из них уже начали использовать устойчивые к дрейфу стики на основе эффекта Холла, что повышает долговечность. Дни дешевых «младших» контроллеров, которые выглядели круто, но работали плохо, остались в прошлом.

Я провел много времени, играя в разные игры (шутеры от первого лица, файтинги, приключения от третьего лица, гонки, инди-роуглайки и т.д.), тестируя различные контроллеры для Xbox. И, возможно, неудивительно, что стандартный беспроводной контроллер Xbox является лучшим вариантом для большинства пользователей. Он отлично подходит и для ПК. Реклама

Хотя стандартный геймпад Xbox сбалансирован по качеству, удобству, универсальности и цене, существуют и другие альтернативы, заслуживающие внимания.

Что мы ищем

Подключение

Поддерживается ли беспроводное соединение? Есть ли Bluetooth? Или он только проводной? Если да, то можно ли заменить кабель?

Качество

Чувствуется ли, что он сделан из дешевых материалов, или же собран качественно? Появляются ли какие-либо проблемы или сбои при тестировании?

Дополнительные функции

Имеются ли удобные дополнительные возможности, такие как программируемые кнопки или триггеры?

Настраиваемость

Можно ли перепрограммировать кнопки или использовать его с пользовательскими программными профилями? Есть ли какой-либо визуальный шарм в дизайне?

Ценность

Сколько он стоит? Это доступная цена, средняя или он продается с завышенной надбавкой?

Лучший контроллер Xbox для большинства пользователей

Официальный беспроводной контроллер Xbox имеет отдельную кнопку для сохранения клипов и скриншотов и их публикации в интернете, поддержку Bluetooth, а также USB-C порт для зарядки перезаряжаемой батареи от Microsoft.

Возможно, вы подумали: «Лучший контроллер для Xbox — это тот, который поставляется с самой консолью?» Хотя это может показаться очевидным, этот стандартный контроллер действительно заслуживает звания лучшего в своём роде. Он лишён некоторых дополнений, характерных для более дорогих моделей, но воплощает в себе более 20 лет эволюции геймпадов Xbox, и это заметно.

Благодаря фирменному беспроводному протоколу Microsoft, это единственный доступный беспроводной контроллер для Xbox. Хотя третьи стороны потихоньку начинают выпускать свои варианты, они в основном на верхнем ценовом уровне. Некоторые жалуются на использование AA-батареек вместо встроенного аккумулятора, но это также делает его более гибким, позволяя использовать перезаряжаемые батареи или аккумуляторный блок. Также он работает через соединение USB-C.

Стандартный контроллер Xbox привлекает не только из-за своей соединяемости. Аппаратные компоненты действительно отличные для его цены в 60 долларов. Стики, кнопки, триггеры и впадина в форме чаши на крестовине создают впечатляюще круглую и надежную обработку, с последним элементом, имеющим приятную кликабельность. Если вы являетесь ярым поклонником файтингов, возможно, вам стоит обратить внимание на специальный манипулятор для этого жанра, такой как Horipad Pro от Hori, но беспроводной контроллер Xbox является выдающимся мастером на все руки.

Единственные вещи, которых ему не хватает по сравнению с более дорогими моделями, это дополнительные настраиваемые кнопки и программная настройка, такие как регулировка чувствительности стиков. Однако Microsoft предлагает косметическую настройку через Xbox Design Lab, что увеличивает цену с 69,99 до 109,93 долларов в зависимости от конфигурации. Эти контроллеры есть за что полюбить, если вы создаете свой собственный или выбираете один из множества цветов, предлагаемых Microsoft.

Лучший бюджетный контроллер Xbox

Контроллер PowerA Advantage Wired — это недорогая игровая модель для Xbox и ПК, подключаемая через USB-C, с двумя настраиваемыми задними кнопками и трехпозиционными блокировками триггеров.

Если вы ищете отличный контроллер, но у вас нет много денег — и вас не смущает провод — PowerA Advantage Wired Controller предлагает хорошую стоимость без особых жертв. Его полная рыночная цена составляет 37,99 долларов, но некоторые цветовые схемы могут стоить всего 25 долларов. Advantage является следующим шагом PowerA после Enhanced Wired Controller, нашего предыдущего бюджетного выбора. Как и Enhanced, Advantage доступен в широком ассортименте цветов и дизайнов, но у него есть несколько приятных улучшений. В частности, новая модель обладает съемным кабелем USB-C (вместо micro-USB) и трехпозиционными блокировками триггеров. У него также есть две настраиваемые задние кнопки, схожие с Enhanced, что придаёт целый арсенал функций для недорогого геймпада.

Единственное, чего не хватает в этом дешевом контроллере, это стиков на основе эффекта Холла без дрейфа. Если это важно для вас, при ограниченном бюджете рассмотрите возможность потратить немного больше на GameSir G7 SE. Это еще один отличный проводной вариант USB-C, который избавит вас от беспокойств о дрейфе.

Лучший “профессиональный” контроллер Xbox

Контроллер Xbox Elite Series 2 — один из наших любимых на The Verge. Он улучшен по сравнению с уже отличным контроллером Elite, обладая глубокой настройкой, дополнительными задними paddle-кнопками, сменяемыми D-pad и аналоговыми стиками, позволяющими настраивать расположение под ваш стиль игры.

Контроллер Xbox Elite Wireless Series 2 является продвинутым контроллером от Microsoft и предлагает множество приятных дополнений, таких как улучшенное качество сборки, дополнительные кнопки, заменяемые пользователем стики и D-pad, встроенный перезаряжаемый аккумулятор и множество программных настроек. Там, где стандартный контроллер Xbox полностью пластиковый, Elite использует более высококачественные материалы — мягкий пластик, подкладки из резины и металлические вставки для качественной подгонки и отделки. Это делает его более тяжелым, чем стандартный контроллер, и он просто приятно ощущается в руках. В комплект также входит зарядная станция и чехол с функцией зарядки, что делает его отличным комплектом по цене 179,99 долларов. Существует и более урезанная версия Elite Series 2 «Core» с рекомендованной розничной ценой 129,99 долларов, в которой отсутствуют дополнения. Вы можете приобрести их отдельно за 59,99 долларов, но в конечном итоге это будет дороже, если не учитывать акции или скидки.

Покупка дорогого контроллера, такого как Xbox Elite, представляет собой чаще эмоциональную покупку. Большинство из нас не участвует в киберспортивных турнирах, но приятно использовать что-то, что ощущается лучше, предлагает возможности настройки под ваши предпочтения и, возможно, дает небольшое преимущество в соревновании благодаря таким функциям, как калибровка триггеров и съемные задние padd

le-кнопки. В теории, это может помочь вам быстрее стрелять в онлайн-шутере благодаря чувствительным триггерам, а также назначать задние paddle-кнопки для таких функций, как прыжок, приседание, перезарядка и другие, при этом не отрывая палец от правого стика. Конечно, вы можете научиться специальному захвату на стандартном контроллере, но это не будет так же круто, как использование Elite. И зачем старательно улучшать свои навыки, если можно просто купить технику и стать лучше?

Пока Elite — это все еще отличный контроллер в 2025 году, стоит учитывать, что он существует с 2019 года, и обновление до версии Series 3 должно было бы уже появиться. У Series 2 также есть не самая лучшая репутация с точки зрения качества — пользователи нередко рассказывают истории о множественных заменах по гарантии. Microsoft продлила гарантийный срок до одного года с целью ответить на эти опасения, но покупка Elite Series 2 все еще может показаться рискованным шагом. Контроллер также старше текущей версии с выделенной кнопкой Share, и его палки с потенциометрами со временем могут начать отдавать дрейф, чего не происходит с контроллерами на основе эффекта Холла.

Даже с этими предостережениями, Elite 2 продолжает быть самым сбалансированным из высококачественных контроллеров Xbox благодаря впечатляющему качеству сборки и обширной программной основе. Если все эти недостатки заставляют сомневаться, существует другой достойный вариант.

Стоящая альтернатива Elite

Контроллер Razer Wolverine V3 Pro стоит 199,99 долларов и даже дороже, чем Elite Series 2, но стоит дополнительной платы, если вам нужен высококачественный контроллер с палками без дрейфа. Это не только первый шаг Razer в использовании стиков на основе эффекта Холла, но и первая попытка обеспечить полностью беспроводной геймпад для Xbox. Контроллер также имеет одни из лучших триггеров на рынке, с ощутимым кликом, который обычно встречается у более дорогих контроллеров Scuf (наш предыдущий фаворит). Помимо этого, V3 Pro схож с предыдущей версией V2 Pro, имеет шесть дополнительных кнопок, включая четыре задние paddle-кнопки и две дополнительные кнопки для пальцев, а также плавное RGB-подсветку.

Основные недостатки Wolverine V3 Pro в сравнении с Elite Series 2 — это менее обширное программное обеспечение, отсутствие Bluetooth и необходимость USB-донгла для беспроводного подключения. V3 Pro — лучший выбор, если вы готовы потратиться, и если не можете, альтернативой станет модель от 99,99 долларов Wolverine V3 Pro Tournament Edition с почти идентичным набором функций в проводной версии.

Другие контроллеры, которые стоит учитывать

Nacon’s Revolution X — один из самых настраиваемых проводных контроллеров (у него даже есть съемные грузы в рукоятках), а его программное обеспечение почти так же расширено, как и у фирменного приложения Microsoft.

Варианты контроллеров от Turtle Beach, такие как Recon и React-R, ориентированы на функциональность звука в соревновательных шутерах. Самый дорогой из них — Stealth Ultra, беспроводная модель за 200 долларов с палками на основе эффекта Холла. Однако за те же деньги я предпочел бы Razer Wolverine V3 Pro, так как он приятнее в использовании, а встроенный 1,5-дюймовый экран Stealth Ultra для настройки функций или получения уведомлений от социальных сетей оставляет желать лучшего.

Ultimate Wired Controller от 8BitDo для Xbox и ПК — качественный дошкасовый геймпад с двумя задними кнопками и программной индивидуализацией, но длинный USB-кабель несъемный. Новая модель со стиками без дрейфа и съемным USB-C кабелем выглядит как достойный конкурент, и это один из вариантов, который мы рассматриваем для следующего тестирования.

Уже упомянутый Horipad Pro имеет один из лучших D-pad на рынке. Также предлагает много возможностей по настройке софта по доступной цене, но его плечевые кнопки несколько жестковаты.

Если вы ностальгируете, Hyperkin Duke, DuchesS и Xenon — это аутентичные проводные воспроизведения геймпадов от первых двух поколений Microsoft. Они немного глуповаты но в то же время обворожительны (особенно громоздкий Duke) и являются уникальными коллекционными предметами, которые можно использовать в современных играх.

Источник: TheVerge