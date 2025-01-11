Лучшее время для путешествия в Бразилию

В крупнейшей стране Южной Америки всегда происходит что-то невероятное. Однако прежде чем выбрать время для визита в Бразилию, следует подумать о том, какие места стоит посетить.

Представьте себя на канатной дороге над пляжами Рио-де-Жанейро или на лодке, плывущей по Амазонке. Возможно, вы предпочитаете изучать мегаполис Сан-Паулу, исследуя прибрежные пустыни северо-востока, или же отправиться на границу страны, чтобы полюбоваться величественными водопадами Игуасу. Реклама

Бразилия славится разнообразными климатами и сезонами. Здесь множество мечтательных направлений со своими погодными условиями и периодами дождей и засухи. Если вы хотите посетить один из легендарных бразильских фестивалей, можно быть уверенным, что никто не умеет праздновать как бразильцы – в любую погоду.

Если вы предпочитаете путешествовать в период с магнитными толпами, отправляйтесь в Бразилию в низкий сезон или погрузитесь с головой в яркий карнавал. Вот лучшие времена для посещения Бразилии.

Октябрь и ноябрь — лучшее время для приятной погоды без толп

Хотя может показаться, что в Бразилии всегда тепло, некоторые регионы могут быть влажными и прохладными в середине года. Чтобы насладиться отличной погодой и избежать толп, которые заполняют пляжи в пик сезона, рекомендуется посетить Бразилию в октябре или ноябре.

Декабрь — март — пик сезона для пляжного отдыха

Для путешественников, пересекающих экватор ради Бразилии, стоит помнить о обратных сезонах. Жаркая летняя погода ждет тех, кто приезжает с декабря по март.

С более чем 6400 км береговой линии можно выбрать из множества пляжей. Помните, что пляжи вокруг Рио-де-Жанейро обычно переполнены как иностранными туристами, так и бразильскими отдыхающими.

Вы можете отправиться дальше на север, в город Баия, чтобы окунуться в глубокую афро-бразильскую культуру, или посетить северо-восточный штат Сеара с его уникальной культурой нордесте и необыкновенными песчаными дюнами. Эти северные регионы жарче, летом здесь средние температуры достигают 30,5–32°C.

Если вы любите летнюю погоду, но не переносите жару северных регионов, найдите идеальные пляжи на юге во Флорианополисе, прибрежном городе на большом острове. Здесь также много длинных песчаных пляжей, а летние температуры составляют 27–28°C.

Отмечать Рождество и Новый год можно в декабре и январе

В Бразилии Санта Клаус, также известный как Папай Ноэл, надет в шлепанцы Havaianas. Теплая погода в декабре позволяет бразильцам праздновать рождественские праздники на пляже с приготовлением шашлыков или хотя бы у бассейна. Детям в это время предоставляются каникулы, поэтому популярные места отдыха становятся более оживленными.

Чтобы отпраздновать любимую новогоднюю традицию Бразилии, стоит отправиться на ближайший пляж. В полночь люди бегут в море, прыгая через семь волн, загадывая желание под каждый прыжок, пока небо озаряется фейерверками.

Карнавал привлекает поклонников в феврале или марте

Даты бразильского карнавала зависят от религиозного календаря и всегда предшествуют католическому празднику Пепельной среды. Праздничная неделя обычно выпадает на февраль и иногда на начало марта.

Карнавал в Рио, пожалуй, самый известный из всех, но независимо от того, где вы окажетесь, вам будут предложены местные празднования с уникальным колоритом. Подготовка к карнавалу начинается задолго до его наступления, так что стоит приехать немного раньше, чтобы насладиться атмосферой, которую создают города в предвкушении праздника.

Ожидайте повышенных цен на все — от авиабилетов до проживания. Множество людей добавляют атмосферу праздника.

В Амазонию лучше всего ехать в условно сухой сезон с июля по декабрь

В таком густом и загадочном месте, как Амазония, очень важно быть в благоприятных погодных условиях. Лучшее время для посещения Амазонии — сухой сезон с июля по декабрь, когда пешеходные маршруты доступны, а низкие уровни воды позволяют путешественникам исследовать регион.

Тем не менее, не обманывайтесь понятием «сухо». Это по-прежнему крупнейший в мире дождевой лес, и осадки здесь постоянны, независимо от времени года. Но в этот период условия все же предпочтительнее, чем в сезон дождей, когда обильные осадки могут создать опасные условия. Это самое идеальное время для речных приключений.

С мая по сентябрь в низкий сезон меньше туристов

В зимний период в Бразилии пляжи пустеют, хотя в южных регионах погода становится более влажной и облачной. Исключением является июль, когда у детей каникулы и семьи отправляются на отдых. В это время можно найти более выгодные предложения на отели, хотя может быть прохладно для купания и загара.

Если вы все же отправляетесь в эти месяцы, рассмотрите северные направления, где всегда тепло, и вы сможете воспользоваться затишьем низкого сезона.

Источник: LonelyPlanet