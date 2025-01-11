Лучшая функция Samsung Galaxy S25, вероятно, останется скрытой от взгляда

Следующее поколение флагманов Samsung почти здесь

Ожидается, что в ближайшее время будет анонсирована новая линейка Samsung Galaxy S25, включая S25 Plus и S25 Ultra. Однако, вероятно, самым значительным улучшением этого года станут не внешние изменения новых устройств.

Легко впасть в волнение от перспективы новейших технологий, когда производитель мобильных телефонов анонсирует новый флагман. Однако на практике, год за годом, заметных изменений в основных компонентах и функциях современных смартфонов становится все меньше. Реклама

Серия Samsung Galaxy уже полдесятилетия сохраняет примерно одинаковый форм-фактор. В то время как линии Google Pixel стремятся стабилизировать производительность, а iPhone 16 оказался первым за много лет устройством от Apple, которое действительно ощущается как новое.

В январе ожидается, что линейка Galaxy S25 покажет незначительные улучшения спецификаций, особенно в базовой модели S25 и её более крупном аналоге S25 Plus. В то время как S25 Ultra получит наиболее инновационные обновления, две «стандартные» модели обзаведутся немного большим объемом оперативной памяти, чуть увеличенным экраном и, возможно, расширенными вариантами хранения. Камеры и объем батареи останутся без изменений.

Улучшения, которые нельзя увидеть

Тем не менее, есть одна категория, где ожидается значительный прогресс, и она не является той, что можно заметить невооруженным глазом. Каждый из новых Galaxy S25 будет оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который способен радикально изменить представление о производительности устройств и помочь Samsung стать лидером в соревновании с Apple.

Новое качество производительности

Snapdragon 8 Elite улучшил одноядерную и многопоточную производительность на 45% и значительно повысил энергоэффективность по сравнению с предыдущей моделью. Таким образом, новый чипсет обещает сделать Galaxy S25 одним из самых быстрых телефонов с мгновенным временем загрузки, плавной сменой приложений и расширенными возможностями ИИ.

Samsung делает акцент на интеграции ИИ в этом году, что позволит S25 попасть в рейтинг лучших смартфонов с искусственным интеллектом. Такое усиление аппаратной базы позволит лучше использовать функции продуктивности и генеративного ИИ. Как ожидается, модели S25 и S25 Plus будут запускаться с 12 ГБ оперативной памяти, что на 4 ГБ больше, чем в предыдущем поколении, предоставляя большие возможности как для искусственного интеллекта, так и для многозадачности.

Заключение

Samsung никогда не отставал в плане производительности. Последние модели, такие как Galaxy S24, продемонстрировали впечатляющие результаты. Но обновления, которые принесет Snapdragon 8 Elite, могут стать действительно значительными и даже дать пользователям более старых моделей, таких как S24, веские причины для обновления.

Несмотря на то что большая часть вышеизложенного основана на слухах, ожидается официальное подтверждение информации от Samsung в ближайшее время.

Источник: TechRadar