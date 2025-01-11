Лидер Якутии вручил новый нож бойцу, одолевшему украинского солдата.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сделал подарок военнослужащему Андрею Григорьеву, известному по позывному «Тута». В качестве выражения признательности за его успех в схватке с противником из Вооруженных сил Украины Николаев вручил ему новый якутский нож. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«От имени всех якутян, с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож. Пусть он бережет его! Якутия гордится!» — отметил Николаев. Реклама

Также Николаев подчеркнул, что Григорьев известен своей скромностью и не склонен считать себя героем.

Он добавил, что о подвиге Григорьева не стало бы известно, если бы не появилось видео. Сам Григорьев предпочел не делиться деталями произошедшего.

Известность пришла к Григорьеву после того, как в интернете появилась запись, сделанная украинским солдатом во время атаки ВСУ на село Трудовое. Видео зафиксировало рукопашный бой, в котором российский штурмовик отстаивал свои позиции.

На записи видно, как в последние минуты украинский солдат просит российского отпустить его, позволив умереть спокойно. Якутский штурмовик выполнил его просьбу и удалился. Позднее Григорьев объяснил, что в ходе этой схватки стало очевидно, что выживет только один из участников.

Источник: Aif