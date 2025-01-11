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Лидер Якутии вручил новый нож бойцу, одолевшему украинского солдата.

11.01.2025
Лидер Якутии вручил новый нож бойцу, одолевшему украинского солдата. Лидер Якутии вручил новый нож бойцу, одолевшему украинского солдата.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сделал подарок военнослужащему Андрею Григорьеву, известному по позывному «Тута». В качестве выражения признательности за его успех в схватке с противником из Вооруженных сил Украины Николаев вручил ему новый якутский нож. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«От имени всех якутян, с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож. Пусть он бережет его! Якутия гордится!» — отметил Николаев.

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Также Николаев подчеркнул, что Григорьев известен своей скромностью и не склонен считать себя героем.

Он добавил, что о подвиге Григорьева не стало бы известно, если бы не появилось видео. Сам Григорьев предпочел не делиться деталями произошедшего.

Известность пришла к Григорьеву после того, как в интернете появилась запись, сделанная украинским солдатом во время атаки ВСУ на село Трудовое. Видео зафиксировало рукопашный бой, в котором российский штурмовик отстаивал свои позиции.

На записи видно, как в последние минуты украинский солдат просит российского отпустить его, позволив умереть спокойно. Якутский штурмовик выполнил его просьбу и удалился. Позднее Григорьев объяснил, что в ходе этой схватки стало очевидно, что выживет только один из участников.

Источник: Aif

ПульсХаб
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