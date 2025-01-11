Лесные пожары в Лос-Анджелесе приближают «невозможное для страхования будущее»

Страховые компании давно были обеспокоены домами в районе Pacific Palisades в Лос-Анджелесе, задолго до того, как пожар разрушил этот район, уничтожив дома и вызвав эвакуации. Расположение Palisades рядом с горой Санта-Моника, густо покрытой кустарником, и высокая стоимость жилья делали эти дома слишком уязвимыми к пожарам, чтобы их можно было страховать по допустимым тарифам без убытков для компаний. Крупные страховщики, такие как State Farm, которые в июле 2024 года отказались от страхования почти 70% владельцев полисов в Pacific Palisades, отказались предлагать новые планы страхования и продлевать старые.

В результате многие домовладельцы были вынуждены обратиться к государственному страховщику последней инстанции, California Fair Access to Insurance Requirements (CA FAIR) Plan, который в сентябре 2024 года застраховал 1,430 домовладельцев в Pacific Palisades, что на 85% больше, чем в 2023 году. FAIR Plan страхует дома от пожаров, но его премии выше, чем у традиционных страховых полисов, и покрытие ограничено 3 миллионами долларов на жилую недвижимость. Реклама

Как и многие другие страховщики последней инстанции в 33 штатах с подобной системой, California FAIR Plan испытывает трудности из-за увеличившегося числа природных катастроф, вызванных изменением климата. На мартовском слушании Калифорнийский Ассамблеист Джим Вуд выразил обеспокоенность: “Я переживаю, что мы в одном неудачном сезоне пожаров от полной несостоятельности,” — заявила президент CA Fair Plan Виктория Роуч, указав, что у них всего 200 миллионов долларов наличными, а в штате на кону стоит 450 миллиардов долларов.

Этот сезон пожаров наступил. Пожары охватили округ Лос-Анджелес, уничтожив не менее 28,000 акров, и аналитики Accuweather оценили убытки в 52-57 миллиардов долларов. Это удар для сотен страховых компаний, работающих в Калифорнии, но особенно сложная проблема для государственного страховщика последней инстанции. Это подчеркивает хрупкость рынка страхования жилья как в Калифорнии, так и на национальном уровне. Из-за возросшего риска пожаров, наводнений, бурь, ураганов и других катастроф в финансовом плане страховщикам становится нецелесообразно предлагать полисы некоторым людям. В 2023 году страховщики понесли убытки по страхованию жилья в 18 штатах — больше, чем в 12 штатах пятью годами ранее.

Примерно такое же количество штатов отмечает рост цен на страхование жилья и увеличение числа отказов от продления полисов, как отмечает Дейв Джонс, бывший страховой комиссар Калифорнии и ныне директор Инициативы по климатическим рискам в юридической школе Калифорнийского университета в Беркли. “В долгосрочной перспективе мы не делаем достаточно, чтобы справиться с основной причиной, которой являются ископаемое топливо и выбросы парниковых газов, поэтому мы продолжаем сталкиваться с недоступностью страхования по всей стране. Мы уверенно движемся к будущему, в котором страхование станет недоступным.”

По мере того как страховщики отказываются от полисодержателей, домовладельцы обращаются к страховщикам последней инстанции — на юго-востоке их часто называют Планами страхования от ветра и стихийных бедствий, — которые также не могут позволить себе страховать их. Точно так же увеличивается количество этих планов для укрепления частного рынка страхования имущества. Количество полисов FAIR Plan почти удвоилось с 2018 по 2023 год, достигнув 2.7 миллионов, как свидетельствуют данные компании AM Best. Только в одном California FAIR Plan наблюдается девятикратный рост в течение последних шести лет.

Профессор управления рисками и страхования из Университета Темпл в Филадельфии, Бенджамин Коллиер, описывает эту систему как «страхование по последнему выбору», которое становится фактической страховкой в штате.

Ситуация с California FAIR Plan имеет значение для всех в самом населённом штате страны. Если у планов не будет достаточно средств для покрытия своих претензий, все страховые полисы в штате будут стоить больше. Страховщики несут ответственность за покрытие первых миллиард долларов претензий в Калифорнии, а затем ответственность ложится на всех владельцев страховых полисов в штате, которые несут ответственность за дополнительные взносы. По сути, каждый должен платить, чтобы возместить убытки людям, чьи дома находятся в зонах повышенного риска.

Флорида служит тому примером: когда Citizens, государственный страховщик последней инстанции, не может выплачивать претензии, полисодержатели обязаны оплатить счет. Это привело к введению “Ураганного налога” в сотни долларов на каждое домохозяйство после урагана Иан в 2022 году, который нанес ущерб на сумму 113 миллиардов долларов.

“Система страхования по планам FAIR показывает, насколько сильно сбоит более широкий рынок страхования,” говорит Дэвид Марлетт, управляющий директор Центра управления рисками и страхования им. Брантли в Аппалачском государственном университете. “Это ужасная система.”

В каком-то смысле, было бы полезно, если бы люди не могли позволить себе страхование и обратились в FAIR Plans, которые дороже обычного страхования и не покрывают столько потерь, говорит Коллиер из Университета Темпл. Страховой рынок служит своего рода сигналом о том, где людям должно и не должно жить; более дорогие планы могут помочь направить людей из зон высокого риска. Но по мере того, как страховая математика становится непосильной в более обширных регионах страны, планы FAIR не станут жизнеспособным решением. “Нам нужно серьезно пересмотреть, как работает страхование домовладельцев и что оно покрывает,” говорит Коллиер.

Одним из возможных решений могло бы стать предложение федерального правительства страховать планы FAIR, фактически страхуя их на случай, если у них не будет достаточно средств для покрытия претензий, говорит Джонс, бывший страховой комиссар. Это также помогло бы планам FAIR сэкономить на покупке страховки у частных компаний. Джонс также предлагает создать рынок страхования жилья по образцу Obamacare, где правительство может субсидировать низкодоходные или среднедоходные домохозяйства при покупке страховки.

Эксперты согласны, что продолжать работать по старой системе и надеяться, что климатические риски исчезнут, не сработает. «Страховщики — не волшебники,» говорит Джонс. “Риски потерь возрастают из-за изменения климата, и страховщики не могут просто махнуть волшебной палочкой и заставить их исчезнуть.”

Источник: Time