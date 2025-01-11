Кристина Кало о том, как фильм ‘Фрида’ передает наследие ее двоюродной бабушки

Документальный фильм студии TIME под названием «Фрида» попал в шорт-лист премии «Оскар» 2025 года в категории «Лучший документальный фильм».

Эта новаторская картина, которую можно посмотреть на Amazon Prime, считается первым документальным фильмом, полностью рассказанным словами мексиканской художницы Фриды Кало. Режиссер Карла Гутьеррес и ее команда использовали письма Кало о мужчинах, политике, феминизме, а Фернанда Эчеваррия Дель Риверо озвучивает записи из ее личного дневника. Анимация оживляет знаковые картины художницы. Реклама

Одной из консультантов фильма «Фрида» является внучатая племянница Кало — Кристина Кало, которая также является художницей. За свои 35 лет работы фотографом она задокументировала множество тем, включая мексиканские культурные институции, сообщества танцоров дансона и детей с ограниченными возможностями.

Кристина названа в честь сестры Фриды Кало, которая известна своим романом с мужем Фриды, художником Диего Риверой, и позированием для его картин. Этот роман не помешал работе Кристины как фотографа. Более того, она однажды сотрудничала с внуком Диего Риверы.

Большая часть того, что Кристина узнала о Фриде, пришла к ней позже в жизни благодаря исследованиям, а когда она не занимается фотографией, она дает интервью о Фриде и помогает кураторствовать выставками о своей двоюродной бабушке. В недавнем интервью она поделилась опытом работы под именем Кало, мифами и заблуждениями о Фриде, а также размышлениями о ее наследии.

Вырастая, Кристина мало знала о своей тезке и ее отношениях с Диего Риверой: «Мой отец Антонио умер, когда мне было всего 13 лет. Я была слишком юной, чтобы много обсуждать семейные вопросы. После его смерти я начала читать о Фриде Кало и узнала об этом романе».

Отношения Диего и Кристины: «Фрида и Кристина не разговаривали около года, но затем Фрида простила ее. Из всех сестер Фриды она больше всего была привязана именно к Кристине. Когда Фрида уехала в Нью-Йорк, Кристина была с ней. Когда Фрида болела, Кристина заботилась о ней».

«Я училась в одной школе с Хуаном Рафаэлем Коронелем Риверой, внуком Диего Риверы, и мы обсуждали это. Он сказал: хотя мы и не семья, но исторически связаны. Мы стали друзьями и в 1980-х годах открыли одну из первых фотогалерей в Мексике».

О любимых картинах Фриды: «»Автопортрет в бархатном платье» (1926) и «Автопортрет с ожерельем» (1933). Оба портрета показывают Фриду в начале пути, когда она стала видить себя как тему для своих картин. Изображения простые, ещё до того, как она начала рисовать цветы в волосах и обезьян».

«Мне нравится символизм в картине «Мое платье висит там» (1933). Фрида была в США, но хотела находиться в Мексике. Висящее платье говорит: «Мое платье здесь, но я в другом месте»».

Какие мифы окружают Фриду: «Часто люди знают лицо Фриды Кало как культурный образ, не воспринимая её как человека, всю жизнь страдающего от боли».

Кристина работала над выставкой, демонстрирующей человеческую сторону Фриды: «Я сделала инсталляцию с медицинскими записями Фриды, которые показывали её как человека. Фрида стала поп-образом, и важно показать её как реальную личность».

Что касается наследия Фриды сегодня: «Я много путешествую, и все знают, кто она такая. Теперь она выступает своего рода амбассадором Мексики. Это стимулирует интерес к стране и её культуре».

Однако популярность Фриды имеет и обратную сторону. По мнению Кристины, Фрида не одобрила бы превращение своего имиджа в массовую культуру, включающую, например, куклу Барби с её лицом.

Кристина уверена, что уроки Фриды заключаются в том, чтобы «искать свою собственную индивидуальность и жить в согласии с собой, а не копируя других. Несмотря на известность Диего Риверы, Фрида имела свой собственный стиль и темы в живописи. Мы должны учиться у неё быть аутентичными».

Источник: Time