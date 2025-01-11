Количество погибших в результате природных пожаров в Калифорнии достигло 11 человек.

Минимум 11 человек стали жертвами природных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США. Это стало известно из сообщения телекомпании CNN.
По предоставленным данным:
- Пять человек погибли в районе Пэлисейдс.
- Шесть человек стали жертвами в зоне пожара Итон.
Ранее была информация о 10 погибших.
Важные детали:
- В округе Лос-Анджелес насчитывается шесть природных пожаров.
- Общая площадь возгорания составляет 15,2 тысячи гектаров.
- Два наиболее крупных пожара, Итон и Пэлисейдс, локализованы только на 3% и 8% соответственно.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии перед началом пожаров значительно сократили расходы на пожарную безопасность на 101 миллион долларов.
Источник: Aif