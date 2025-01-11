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Количество погибших в результате природных пожаров в Калифорнии достигло 11 человек.

11.01.2025
Количество погибших в результате природных пожаров в Калифорнии достигло 11 человек. Количество погибших в результате природных пожаров в Калифорнии достигло 11 человек.

Минимум 11 человек стали жертвами природных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США. Это стало известно из сообщения телекомпании CNN.

По предоставленным данным:

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  • Пять человек погибли в районе Пэлисейдс.
  • Шесть человек стали жертвами в зоне пожара Итон.

Ранее была информация о 10 погибших.

Важные детали:

  • В округе Лос-Анджелес насчитывается шесть природных пожаров.
  • Общая площадь возгорания составляет 15,2 тысячи гектаров.
  • Два наиболее крупных пожара, Итон и Пэлисейдс, локализованы только на 3% и 8% соответственно.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии перед началом пожаров значительно сократили расходы на пожарную безопасность на 101 миллион долларов.

Источник: Aif

ПульсХаб
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