Количество погибших в результате природных пожаров в Калифорнии достигло 11 человек.

Минимум 11 человек стали жертвами природных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США. Это стало известно из сообщения телекомпании CNN.

По предоставленным данным: Реклама

Пять человек погибли в районе Пэлисейдс.

Шесть человек стали жертвами в зоне пожара Итон.

Ранее была информация о 10 погибших.

Важные детали:

В округе Лос-Анджелес насчитывается шесть природных пожаров.

Общая площадь возгорания составляет 15,2 тысячи гектаров.

Два наиболее крупных пожара, Итон и Пэлисейдс, локализованы только на 3% и 8% соответственно.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии перед началом пожаров значительно сократили расходы на пожарную безопасность на 101 миллион долларов.

Источник: Aif