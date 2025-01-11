Климатический советник Джо Байдена рассматривает ИИ как огромную возможность

Конечно, избранный президент Дональд Трамп, вероятно, попытается разрушить усилия по борьбе с изменением климата, едва заступив на пост. Все еще недостаточно возобновляемой энергии, чтобы достичь климатических целей США или даже удовлетворить стремительно растущий спрос на электричество от искусственного интеллекта. Время истекает для использования климатических средств из Закона о снижении инфляции, прежде чем администрация Трампа попытается их вернуть. Несмотря на это, главный советник Джо Байдена по вопросам климата, Али Заиди, не теряет спокойствия.

Он сохраняет свой, возможно, излишне оптимистичный настрой, который стал фирменной чертой команды Байдена и Харрис, даже когда это настроение не всегда отражает реальность. На этой неделе The Verge поговорил с национальным советником по вопросам климата Белого дома, Заиди, о его взглядах на будущее чистых энергетических технологий и возможностях для прогресса. Реклама

Это интервью было сокращено и отредактировано для ясности.

У вас юридическое образование. Как изменение климата стало вашим направлением?

Я приехал в США в шестилетнем возрасте, и для меня и моей семьи история Америки — это история экономической мобильности. Я приехал в Вашингтон с желанием способствовать созданию большего количества возможностей к достижению американской мечты, и оказалось, что самая большая экономическая возможность нашего времени — это борьба с кризисом, который затрагивает наиболее уязвимых американцев и людей по всему миру.

«Технологически нейтральное соревнование»

Я пришел к этой деятельности не с традиционным экологическим подходом, а с глубокой убежденностью, что это мой способ вернуть стране, которая предоставила мне столько возможностей, чтобы достичь американской мечты.

Избранный президент Дональд Трамп заявляет, что выведет США из Парижского климатического соглашения и «начнет бурение». Насколько вы обеспокоены тем, что администрация Трампа отменит прогресс, достигнутый в области чистой энергетики?

Я считаю, что американский прогресс будет продолжаться довольно активно. Этот проект направлен не только на изменение климата и сокращение выбросов. Он направлен на укрепление нашей энергетической безопасности и возрождение экономик в местах, которые были забыты. Стимул завершить эту работу является сильным, поскольку он разделяется многими, и мы намеренно его так организовали. Еще один мощный аспект заключается в том, что мы действительно поставили целью достижение нулевых выбросов, не зацикливаясь на конкретных технологиях.

Когда мы говорим о декарбонизации электрических сетей, их модернизации и повышении устойчивости, иногда этот разговор сводится к обсуждению солнечной энергии и ветра. Но в США сейчас идет строительство мегапроекта в Юте. Это двухгигабаттный проект, который по размеру сопоставим с плотиной Гувера и будет производить энергию из горячих пород подземных — геотермальной энергии. Ветры не только разворачиваются на равнинах, они теперь снабжают электричеством с морских территорий.

У нас начинается ядерный ренессанс, первый новый ядерный реактор за десятилетия. Я был в Джорджии, когда он пошел в работу. Заброшенные электростанции, такие как Palisades в Мичигане, снова становятся активными; работники выходит из пенсии, чтобы вернуться в строй, наряду с появлением следующего поколения реакторов.

Федеральное правительство должно стать партнером в поддержке данного прогресса в любой его форме. Это относится и к транспортному сектору: нас не волнует, будет ли это гибриды, полностью электромобили, водород или биотопливо. Главное — это сокращение выбросов и расширение экономических возможностей.

Культурная война за чистую энергетику часто связана с идеей личного выбора — что можете сказать об этом?

Мы должны идти навстречу людям в преодолении климатического кризиса, точка. Мир узнал, что нельзя навязывать пути декарбонизации, которые увеличивают расходы потребителей. Решение должно улучшать жизнь людей, предоставлять им лучший продукт.

Мы видели это на примере светодиодов: в начале администрации Обамы производство светодиодов в США было дорогим, но это изменилось благодаря инвестициям. Это стало лучшим продуктом, который стал доступным и распространенным. Думаю, это путь к будущему — доставлять людям более качественный продукт, который, между прочим, не загрязняет воздух.

Страны-подписанты Парижского соглашения должны обновлять свои климатические планы в этом году, и администрация Байдена предложила более амбициозный план сокращения выбросов. Как США могут его достичь?

Способ достижения цели на 2035 год — продолжать инвестировать в Америку. Например, новый законопроект о сельском хозяйстве — это шанс для Конгресса инвестировать в климатически разумные технологии в аграрной сфере.

На уровне штатов сейчас наблюдается мощная мобилизация для ускорения декарбонизации. Мы видим огромные успехи в производительности, такие как увеличение производства аккумуляторов. К 2030 году в США появится мощность для производства батарей для 10 миллионов автомобилей. И это принесет экономические выгоды.

Мы ожидаем, что 96% новых энергетических проектов к 2024 году будут касаться чистой энергии. Наша цель — помочь семьям снизить свои счета за коммунальные услуги, используя огромные возможности существующей инфраструктуры для уменьшения энергозатрат.

Как вы планируете справляться с увеличением потребления энергии, связанным с развитием ИИ и дата-центров?

В моей практике присутствуют обе точки зрения — я встречался с руководителями технологических и энергетических компаний. Есть консенсус в необходимости наращивания производства чистой энергии для поддержания новых дата-центров. Я уверен в федеральном руководстве и технологиях, которые могут снизить барьеры на пути внедрения таких решений.

Необходимо поговорить о Законе о снижении инфляции — крупнейшем климатическом законодательстве на сегодняшний день. Но Трамп говорит, что отменит неиспользованные средства. Сколько средств осталось?

Очень мало. Изначально это был документ, который предполагал стимулирование экономики через частный сектор. Сейчас более 90% грантовых средств уже вложены в экономику США.

Возникает вопрос: стоит ли это экономических и политических рисков? Даже в Конгрессе вероятно проявление осторожного подхода, иначе это чревато разрушением сложившейся системы. Мы наблюдаем экономическое развитие и производственный рост — новое осмысление безопасности и технологий энергии. Я не хотел бы уничтожать эту конструкцию, но оставляем выбор за новыми управленцами.

Источник: TheVerge