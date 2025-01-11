Кения разрабатывает политику для легализации криптовалют и расширения цифровой экономики

Кения пересматривает свое отношение к строгой политике в отношении криптовалют, планируя легализовать виртуальные активы. Об этом сообщил в пятницу секретарь казначейства Джон Мбади, что может стать важным шагом в изменении финансовой сферы восточноафриканской страны.

Несмотря на давний запрет, использование криптовалюты активно развивалось подпольно. Теперь правительство намерено использовать преимущества цифровых активов через четкую систему регулирования, как сообщает местное издание The Standard. Реклама

Мбади подчеркнул необходимость балансирования между инновацией и контролем. Он отметил, что появление и рост виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASPs) способствовали инновациям в финансовой системе, что привело к появлению как новых возможностей, так и вызовов.

Политика, объединяющая инновации и осторожность

Проект политики стремится создать справедливый и конкурентоспособный рынок для криптовалют, одновременно учитывая такие риски, как отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество с потребителями. Используя опыт других стран, планируется сделать Кению значимым игроком в глобальной экосистеме цифровых финансов.

Первопроходческая роль Кении в области мобильных финансовых услуг, таких как запуск M-Pesa в 2007 году, может служить основой для криптовалютных стремлений страны. Мбади отметил, что новаторская революция в области мобильных денег укрепила финансовую систему, стремясь к финансовой инклюзии.

Кенийское правительство надеется повторить этот успех, используя технологии блокчейна и цифровые валюты для стимулирования экономического роста. Децентрализованный характер криптовалют представляет уникальные вызовы.

Национальная оценка рисков Кении в 2023 году выявила уязвимости, включая уклонение от уплаты налогов, киберпреступность и слабое управление. Проект политики нацелен на снижение этих рисков через сотрудничество на национальном и международном уровнях, внедрение соответствующих нормативных актов и повышение финансовой грамотности.

Мбади отметил, что криптовалюты привлекли внимание благодаря их эффективности в международных транзакциях и инвестиционной привлекательности. Однако нерегулируемый рынок вызывает опасения по поводу мошенничества и неконтролируемого оттока капитала.

Растущая тенденция в Африке

Кения присоединяется к растущему числу стран, таких как Марокко и Южная Африка, изучающих регулирование криптовалют. Быстрое распространение виртуальных активов в Африке подчеркивает необходимость ясности в законодательстве.

Данные показывают, что молодые кенийцы в возрасте от 18 до 40 лет особенно заинтересованы в криптовалютах, рассматривая их как жизнеспособные альтернативы для инвестиций и передачи стоимости.

Проект политики Кении является важным шагом к приведению страны в соответствие с мировыми стандартами криптовалюты. «Принятие этой политики создаст безопасную и регулируемую среду для VA и VASP в Кении», — заявил Мбади. Эта система направлена на руководство регулирующими органами, защиту потребителей и ответственное стимулирование инноваций.

Источник: Financemagnates