Камеры iPhone 17 Pro и Pro Max: ожидаются как улучшения, так и упрощения в этом году

iPhone 16 Pro и Pro Max: изменения в камерах

iPhone 16 Pro и Pro Max могут иметь уменьшенные датчики камеры.

Ожидается увеличение количества мегапикселей.

Изменения могут не оказать существенного влияния на качество фотографий.

Ожидаемая презентация iPhone 17 еще впереди, но слухи уже начали поступать. Источники указывают на возможные изменения в камерах моделей Pro и Pro Max, которые могут включать в себя как улучшения, так и ухудшения. Реклама

Источник Digital Chat Station сообщает, что iPhone 17 Pro и Pro Max получат заднюю камеру с тремя объективами: 48МП+48МП+48МП. Это будет значительное улучшение по сравнению с текущей версией 48МП+48МП+12МП на iPhone 16 Pro и Pro Max.

Однако одно из ухудшений касается главной камеры, которая теперь может использовать датчик размером 1/1.3 дюйма вместо 1/1.28 дюйма. Хотя это незначительное уменьшение, известно, что чем больше датчик, тем лучше он захватывает свет и детали.

Говорили о возможном увеличении мегапикселей телефона для телеобъектива, но впервые упоминается о уменьшении размера основного датчика. Насколько эти изменения повлияют на фотографии, пока сказать сложно, так как современные смартфоны широко используют обработку изображений для улучшения качества фотосъемки.

При уменьшении главного датчика может освободиться дополнительное пространство для других компонентов, например, для батареи большего размера или улучшенного чипсета для связи.

Эти изменения касаются только моделей Pro и Pro Max. А вот о том, что будет с камерами стандартного iPhone 17, пока неизвестно. Текущая версия iPhone 16 и 16 Plus использует двойную камеру 48МП+12МП.

Некоторые, возможно, предпочтут дождаться 2026 года и iPhone 18, так как его камеры могут получить переменную диафрагму, что значительно улучшит съемку в условиях низкой освещенности и позволит лучше контролировать глубину резкости.

Источник: TechRadar