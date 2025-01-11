Как xAI Илон Маска постепенно захватывает контроль над X

Элон Маск при старте своего ИИ-стартапа xAI заявил о существенном преимуществе перед конкурентами благодаря доступу к обширной базе данных его недавно приобретенной социальной сети Twitter, переименованной в X. Введение новых плат API на этой сети позволило Маску исключить доступ других ИИ-компаний, сохранив эксклюзивное использование данных для собственных моделей и предоставив возможность тестирования результатов на огромной аудитории пользователей X.

С момента запуска первой версии своего большой языковой модели Grok, Маск активно использует X для распространения новых ИИ-функций. Это включает в себя такие функции, как резюме актуальных историй и генерация вопросов на постах, а также эксклюзивный запуск чат-бота Grok для пользователей X. Вскоре появится множество новых ИИ-функций. По данным реверс-инженера Нимы Оуджи, платформа разрабатывает инструменты для улучшения постов с помощью ИИ, включая возможность модификации твитов при помощи Grok, а также добавляет запросы на основе геолокации. Реклама

xAI настолько укрепил свои позиции на платформе, ранее известной как Twitter, что даже в визуальной части приложения «xAI Grok» занимает видное место в основном меню. Это ярко демонстрирует, как амбиции Маска в области ИИ захватывают социальную сеть. Сотрудник xAI шутя отметил растущее присутствие компании, поделившись изображением ленты X, заполненной логотипом xAI.

Взаимоотношения между xAI и X, по мнению источников, являются сложными. Все сотрудники xAI также формально числятся сотрудниками X (но не наоборот), получая доступ к кодовой базе и трудясь на выделенных X лаптопах. После того как Х переехала из своего штаб-квартиры в Сан-Франциско в сентябре, сотрудники переехали в xAI HQ в Стэнфордский Научно-исследовательский парк в Пало-Альто. X предоставляет xAI мгновенный доступ к миллионам пользователей, что значительно эффективнее, чем создание собственной аудитории Grok с нуля. С приобретением кластера Colossus из 100,000 GPU стало технически возможным развертывание ИИ-функций по всему X.

Элон Маск известен созданием взаимосвязанных, взаимозависимых компаний. Так, Tesla и SpaceX делятся инженерными знаниями. Однако критики считают, что такие сложные взаимосвязи между его предприятиями могут привести к конфликтам интересов, снизить ответственность и увеличить уязвимость компаний.

Сложность отношений между X и xAI часто оспаривается, и степень их повседневного сотрудничества остается неясной. xAI привлек Никиту Биера, бывшего руководителя продуктов Meta и Discord, для работы над внедрением ИИ на платформу X, включая добавление ИИ-генерированных вопросов к публикациям. Тем не менее, Бие работал исключительно с xAI, редко взаимодействуя с командой X. Для xAI недавно удалось нанять двух инженеров из X.

Финансирование xAI проводится отдельно от X, что подчеркивает значительное различие в их ценности. xAI добился колоссального роста, по сообщениям оценившись в $50 миллиардов в новом инвестиционном раунде, вдвое увеличив свою стоимость за считанные месяцы. В то же время, X испытывает трудности с поддержанием своей ценности. Недавняя оценка стоимости компании для сотрудников в октябре 2023 года составила $19 миллиардов, значительно ниже закупочной стоимости в $44 миллиарда. Сотрудники X, получившие RSU по $45 за акцию, уже более года ожидают новых грантов на акции, наблюдая, как оценка их сестринской компании стремительно растет.

Несмотря на значительные преимущества связи с X, не ясно, насколько пользователи X выиграли от сотрудничества с xAI. Не прошло и много времени после того, как X внедрила функцию Grok Stories, как обнаружились проблемы: она выдавала заголовки, утверждавшие о покушении на Камалу Харрис, неверно трактовала шутки о мэре Нью-Йорка Эрике Адамсе и заявляла в заголовке, что Иран атаковал Тель-Авив. Подобные ошибки свойственны не только Grok, но и другим ИИ-сервисам.

Независимо от сложностей между двумя компаниями, маловероятно, что они полностью объединятся в ближайшее время. Идеология xAI построена на концепциях о суперинтеллекте с открытым кодом и стремительном росте, что привлекает внимание ведущих талантов и крупных инвесторов Кремниевой долины. В это время сотрудники X шутят, что они больше не являются любимцами Маска, что очевидно по продукту. Его мечта создать приложения «для всего» не воплотилась, планы по запуску платежных функций затянулись, рекламодатели продолжают уходить из-за споров Маска, а такие новички как Bluesky и Threads угрожают доминированию X. Разделение позволяет новейшему проекту Кремниевой долины быть оторванным от сложных реалий управления социальной сетью.

Платформа, которую Маск купил, заявляя о защите свободы слова, теперь, по сути, служит частной тестовой площадкой для его амбиций в ИИ. Это необычное расположение дел, но именно оно идеально подходит для Маска.

Источник: TheVerge