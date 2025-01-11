Как AT&T, Verizon и T-Mobile реагируют на лесные пожары в Лос-Анджелесе

Пока лесные пожары продолжают разрушать части округа Лос-Анджелес, сотни тысяч жителей остаются без электричества, так как бригады коммунальных служб работают над восстановлением связи. Мобильные операторы также прилагают усилия, чтобы сохранить свои услуги в рабочем состоянии и оказать помощь пострадавшим жителям.
Ответные действия мобильных операторов:
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Verizon:
- В четверг Verizon объявила, что она отменит плату за звонки, текстовые сообщения и использование данных, накопленных клиентами с предоплатой и постоплатой в округах Лос-Анджелес, Оранж, Риверсайд, Сан-Бернардино, Сан-Диего и Вентура с 9 по 18 января. Если абоненты будут выставлены за это время счета за перерасход, они автоматически получат кредит.
- Компания также продлевает срок действия услуг для клиентов, использующих предоплаченные сервисы, такие как Straight Talk, Tracfone, Total Wireless, Simple Mobile, Walmart Family Mobile, Net10, GoSmart и Page Plus, до 18 января 2025 года. Также Verizon сотрудничает с властями округа Лос-Анджелес для «активного разворачивания портативных генераторов и уменьшения последствий для клиентов, пострадавших в этом районе».
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T-Mobile:
- T-Mobile предоставляет неограниченные звонки, сообщения и данные для клиентов T-Mobile и Assurance Wireless в Альтадене, Ла-Каньяда-Флинтридж, Лос-Анджелесе, Палисадес, Пасадене и Сьерра Мадре с 8 по 15 января.
- Принадлежащий T-Mobile Mint Mobile увеличивает доступный объем данных для пользователей с тарифами на 5 ГБ, 15 ГБ и 20 ГБ до 50 ГБ в течение их текущего расчетного периода, в то время как клиенты Mint Unlimited в этом районе могут использовать до 2 ТБ высокоскоростных данных без ограничений на использование точки доступа.
- T-Mobile также сотрудничает со Starlink от SpaceX, чтобы временно запустить «первоначальную тестовую версию» своей спутниковой услуги прямой связи, что позволяет людям в пострадавших районах получать беспроводные экстренные оповещения и отправлять SMS-сообщения. В то же время T-Mobile работает над тем, чтобы установить и заправить портативные генераторы, чтобы поддерживать свою сеть в рабочем состоянии.
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AT&T:
- AT&T отменяет плату за перерасход для клиентов с предоплатой и постоплатой, пострадавших от лесных пожаров, до 6 февраля. Компания отмечает, что клиенты в частях округов Лос-Анджелес, Оранж, Риверсайд, Сан-Бернардино, Сан-Диего и Вентура могут столкнуться с перебоями в работе домашнего телефона и интернета из-за отключений электричества в этом районе.
- Вместе с постоянным развертыванием и заправкой генераторов, AT&T направила свою команду по реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь поддерживать беспроводную и проводную связь в рабочем состоянии. Группа FirstNet Response Operations, состоящая из бывших пожарных и спасателей, была направлена для поддержки пожарных и других первых реагентов на местах, где им нужна связь больше всего.
- Starlink:
- Несмотря на то, что Starlink не является мобильным оператором, он все же стремится предоставить жителям округа Лос-Анджелес спутниковое интернет-соединение. Жители, пострадавшие от лесных пожаров, могут получить доступ к Starlink бесплатно до 10 февраля, оформив заказ через starlink.com/residential и выбрав тариф «Disaster Relief». Однако пользователям все равно необходимо приобрести комплект Starlink для доступа к бесплатной услуге.
- Клиенты, которые уже используют Starlink, получат бесплатный кредит на один месяц обслуживания.
Таким образом, мобильные операторы и спутниковые провайдеры предпринимают различные меры, чтобы помочь жителям пострадавших районов оставаться на связи в это сложное время.
Источник: TheVerge