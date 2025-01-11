Как AT&T, Verizon и T-Mobile реагируют на лесные пожары в Лос-Анджелесе

Пока лесные пожары продолжают разрушать части округа Лос-Анджелес, сотни тысяч жителей остаются без электричества, так как бригады коммунальных служб работают над восстановлением связи. Мобильные операторы также прилагают усилия, чтобы сохранить свои услуги в рабочем состоянии и оказать помощь пострадавшим жителям.

Ответные действия мобильных операторов: Реклама

Verizon: В четверг Verizon объявила, что она отменит плату за звонки, текстовые сообщения и использование данных, накопленных клиентами с предоплатой и постоплатой в округах Лос-Анджелес, Оранж, Риверсайд, Сан-Бернардино, Сан-Диего и Вентура с 9 по 18 января. Если абоненты будут выставлены за это время счета за перерасход, они автоматически получат кредит.

Компания также продлевает срок действия услуг для клиентов, использующих предоплаченные сервисы, такие как Straight Talk, Tracfone, Total Wireless, Simple Mobile, Walmart Family Mobile, Net10, GoSmart и Page Plus, до 18 января 2025 года. Также Verizon сотрудничает с властями округа Лос-Анджелес для «активного разворачивания портативных генераторов и уменьшения последствий для клиентов, пострадавших в этом районе». T-Mobile: T-Mobile предоставляет неограниченные звонки, сообщения и данные для клиентов T-Mobile и Assurance Wireless в Альтадене, Ла-Каньяда-Флинтридж, Лос-Анджелесе, Палисадес, Пасадене и Сьерра Мадре с 8 по 15 января.

Принадлежащий T-Mobile Mint Mobile увеличивает доступный объем данных для пользователей с тарифами на 5 ГБ, 15 ГБ и 20 ГБ до 50 ГБ в течение их текущего расчетного периода, в то время как клиенты Mint Unlimited в этом районе могут использовать до 2 ТБ высокоскоростных данных без ограничений на использование точки доступа.

T-Mobile также сотрудничает со Starlink от SpaceX, чтобы временно запустить «первоначальную тестовую версию» своей спутниковой услуги прямой связи, что позволяет людям в пострадавших районах получать беспроводные экстренные оповещения и отправлять SMS-сообщения. В то же время T-Mobile работает над тем, чтобы установить и заправить портативные генераторы, чтобы поддерживать свою сеть в рабочем состоянии. AT&T: AT&T отменяет плату за перерасход для клиентов с предоплатой и постоплатой, пострадавших от лесных пожаров, до 6 февраля. Компания отмечает, что клиенты в частях округов Лос-Анджелес, Оранж, Риверсайд, Сан-Бернардино, Сан-Диего и Вентура могут столкнуться с перебоями в работе домашнего телефона и интернета из-за отключений электричества в этом районе.

Вместе с постоянным развертыванием и заправкой генераторов, AT&T направила свою команду по реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь поддерживать беспроводную и проводную связь в рабочем состоянии. Группа FirstNet Response Operations, состоящая из бывших пожарных и спасателей, была направлена для поддержки пожарных и других первых реагентов на местах, где им нужна связь больше всего. Starlink: Несмотря на то, что Starlink не является мобильным оператором, он все же стремится предоставить жителям округа Лос-Анджелес спутниковое интернет-соединение. Жители, пострадавшие от лесных пожаров, могут получить доступ к Starlink бесплатно до 10 февраля, оформив заказ через starlink.com/residential и выбрав тариф «Disaster Relief». Однако пользователям все равно необходимо приобрести комплект Starlink для доступа к бесплатной услуге.

Клиенты, которые уже используют Starlink, получат бесплатный кредит на один месяц обслуживания.

Таким образом, мобильные операторы и спутниковые провайдеры предпринимают различные меры, чтобы помочь жителям пострадавших районов оставаться на связи в это сложное время.

Источник: TheVerge