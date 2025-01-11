Как вкусно приготовить пельмени в аэрогриле

Секреты приготовления идеальных пельменей в аэрофритюре

Введение

У меня нет претензий к традиционным вареным пельменям. Эти нежные мешочки из теста, наполненные картофелем, капустой, сыром или мясом, — это чистое удовольствие. Однако, если бы у меня был выбор, я почти всегда предпочла бы хрустящие и золотистые жареные пельмени, приготовленные в аэрофритюре. Главное, о чем стоит помнить при их приготовлении, – это предварительная варка.

Как добиться отличных пельменей в аэрофритюре

Если вы когда-либо бросали замороженные пельмени в аэрофритюр, вы, вероятно, сделали это всего один раз, так как они получаются сухими и жесткими. Аэрофритюр не жарит продукты по волшебству – это небольшой конвекционный нагревательный прибор. Он обеспечивает сильный обдув горячим воздухом внутри, что позволяет достичь высоких температур. Ваша еда может готовиться быстрее и есть шанс, что она станет хрустящей. Но замороженные пельмени в аэрофритюре получают сухую оболочку, которая имеет мучнистый вкус и пастообразную текстуру. Реклама

Влияние предварительной варки на текстуру

Предварительная варка пельменей изменяет их состав и текстуру. После варки, обертка наполняется влагой, а легкое покрытие маслом способствует равномерному подрумяниванию. Затем, при обжаривании в аэрофритюре, вода быстро испаряется, создавая тонкие пузырьки воздуха в тесте, делая его легким и хрустящим, а не жестким.

Рецепт пельменей в аэрофритюре

Ингредиенты:

8-10 замороженных пельменей

½ столовой ложки масла

Щепотка соли

Инструкции приготовления:

Наполните среднюю кастрюлю водой так, чтобы пельмени могли свободно перемещаться, не касаясь друг друга. Доведите воду до кипения. Положите пельмени в кипящую воду и готовьте их почти до готовности, убрав две минуты от времени, указанного на упаковке. Это займет от пяти до восьми минут в зависимости от размера. Пока пельмени варятся, добавьте масло и щепотку соли в большую миску. Слейте воду с пельменей и дайте им немного обсохнуть около двух минут, затем добавьте их в миску и перемешайте с маслом и солью. Переложите пельмени в аэрофритюр. Установите режим «жарка» на 350ºF и готовьте их от 10 до 12 минут, переворачивая на полпути. Подавайте с любимыми соусами для пельменей или с чесночным маслом.

Источник: LifeHacker