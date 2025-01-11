Иск к Цукербергу: Meta использовала украденный контент для обучения ИИ с его разрешения

В измененном судебном иске против компании Meta утверждается, что генеральный директор Марк Цукерберг одобрил обучение моделей Llama AI от Meta с использованием контента, защищенного авторским правом.

Первоначальный иск был подан в 2023 году, в котором утверждалось, что Meta обучила свой ИИ, используя авторский контент. Однако до сих пор суды становились на сторону Meta, и окружной судья США Винс Чхабрия поддержал Meta в прошлом году, позволив истцам внести изменения в свои претензии. Реклама

На этой неделе в измененных юридических документах, поданных в Окружной суд Соединенных Штатов для Северного округа Калифорнии, истцы представляют новые доказательства, которые «подтверждают и укрепляют» их первоначальные обвинения в нарушении авторских прав.

Измененный иск утверждает, что Цукерберг был осведомлен о решении использовать торренты с LibGen и что он «одобрил» использование этой платформы.

Обвинения в том, что Meta, как и другие технологические компании, занимающиеся разработкой ИИ, пренебрегает законами об авторском праве, широко известны. Однако в обновленном иске утверждается, что Meta с самого верха стремилась скрыть свои недобросовестные действия. Использование контента, защищенного авторским правом, незаконно само по себе, но попытки скрыть это поведение являются отдельной проблемой.

Истцы утверждают, что Meta скачивала контент из LibGen – «теневой библиотеки», предоставляющей доступ к защищенным авторским правом материалам, зная, что оспоримая платформа распространяет контент незаконно. Далее говорится, что Meta действовала как «лейч», извлекая как можно больше контента из LibGen, не предоставляя ресурсов в обмен, что подтверждает утверждения о попытках Meta скрыть свое поведение.

Автор иска поясняет: «Решение Meta ‘паразитировать’ на торренте отражает осознание компании того, что она действовала незаконно и хотела скрыть свои действия, поскольку чем больше нелегальных данных она распространяла в хакерском сообществе, тем вероятнее было ее обнаружение.»

Далее в документе отмечается: «Сами загрузки происходили даже при серьезных сомнениях в законности действий со стороны лица, осуществлявшего загрузку.» Ahmad Ah-Dahle, руководитель направления генеративного ИИ в Meta, якобы одобрил использование LibGen и других незаконных источников.

Кроме того, Meta якобы удаляла информацию об управлении авторскими правами (CMI) из данных, что является нарушением Закона о цифровом тысячелетнем авторском праве (DMCA) и способом «содействия и сокрытия широкомасштабного нарушения авторских прав.»

Что касается LibGen, также известного как Library Genesis, эта платформа незаконно размещает миллионы файлов, защищённых авторскими правами, включая книги, журнальные статьи, научные журналы и многое другое. Американский судья обязал LibGen выплатить 30 миллионов долларов в качестве штрафа, но маловероятно, что эти средства будут возвращены, поскольку неизвестно, кто управляет LibGen. Известно, что LibGen широко признан нелегальным поставщиком украденных материалов, что было бы хорошо известно Meta.