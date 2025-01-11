Индивидуальная камера Nikon Z9 и термоодеяло отправляются на Луну.

Производство и сотрудничество Nikon с NASA

Более полувека Nikon и NASA сотрудничают в области разработки камер для космических миссий. Камеры Nikon, которые впервые использовались в миссиях «Аполлон», отправляются вновь на Луну. На выставке CES компания Nikon продемонстрировала новые технологии, предназначенные для лунных экспедиций.

Заявление об истории партнерства

В феврале прошлого года сообщалось, что Nikon и NASA подписали соглашение, согласно которому Nikon обязуется поддерживать исторические миссии Artemis при помощи ручной универсальной лунной камеры (HULC). Эта камера разработана на базе Nikon Z9, которая уже используется на Международной космической станции (МКС). Реклама

Новинки CES и защита камер

На CES была показана новая термозащитная накидка, которая защитит камеру HULC на лунной поверхности от суровых условий и экстремальных температурных перепадов. Это важный элемент подготовки к миссии Artemis III, которая состоится в 2027 году и предполагает посещение астронавтами ранее неизведанного региона Южного полюса Луны.

Подготовка к экстремальным условиям

HULC обладает модифицированными ручками и кнопками, что позволяет управлять камерой в толстых перчатках скафандра. Кроме того, камера доработана под повышенные уровни радиации в космосе.

Протяженность и важность миссии Artemis III

Предстоящая миссия будет самой длительной по времени нахождения на Луне — астронавты проведут около недели, выполняя различные исследования и эксперименты. Камеры должны выдерживать такие длительные нагрузки без сбоев. Последний раз астронавты посещали Луну в 1972 году в рамках миссии «Аполлон-17».

Технические обновления камеры Nikon

Специально для лунных условий будет изменена не только внешняя защита и оборудование камеры, но и её функциональные возможности. Nikon разрабатывает специальное программное обеспечение, оптимизирующее работу камеры: упрощая FTP-протоколы, адаптируя работу затвора, улучшая возможности HDR, а также изменяя структуру меню и наименование файлов.

Источник: PetaPixel