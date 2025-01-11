Землетрясение в Тибете: десятки погибших, многие остаются под завалами

Землетрясение в Тибете: жертвы и разрушения

ПЕКИН — Во вторник в Тибете произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни по меньшей мере 95 человек и оставило многих людей в плену под завалами. Несколько десятков афтершоков потрясли этот высокогорный район на западе Китая и даже достигли соседнего Непала. Реклама

На короткой пресс-конференции региональные власти сообщили, что 130 человек получили ранения, об этом заявило государственное телевидение CCTV.

На видеокадрах CCTV видно, как спасательные бригады в оранжевых костюмах пробираются через груды мусора, блокирующего дома в одном из сильно пострадавших селений. Улицы засыпаны обломками зданий, которые также раздавили автомобили в других районах.

По сообщениям СМИ, было повреждено около 1,000 домов, к тому же 130 человек получили ранения, добавочно к погибшим. Информацию предоставил штаб по ликвидации последствий землетрясения в Тибете.

По данным Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 7.1 и было относительно неглубоким — около 10 километров. Китай оценил магнитуду как 6.8.

Эпицентр находился примерно в 75 километрах северо-восточнее Эвереста, который расположен на границе Китая и Непала. Этот район сейсмически активен, так как именно здесь сталкиваются Индийская и Евразийская плиты, вызывая поднятие Гималайских гор, изменяя высоты некоторых из самых высоких пиков мира.

За три часа после основной сейсмособытия было зарегистрировано около 50 афтершоков. Туристическая зона Эвереста на китайской стороне была закрыта.

Около 1,500 пожарных и спасателей были отправлены на поиски пострадавших, как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. К поисковым работам также присоединились 200 солдат, сообщили на CCTV.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для спасения людей, минимизации потерь и переселения тех, чьи дома были разрушены. Вице-премьер Чжан Гоцин отправился на место происшествия, чтобы руководить работами.

CCTV сообщило, что в радиусе 5 километров от эпицентра находится несколько населенных пунктов. Сам эпицентр расположен в 380 километрах от Лхасы, столицы Тибета, и примерно в 23 километрах от Шигатсе, второго по величине города региона.

Средняя высота в районе эпицентра составляет около 4,200 метров, согласно данным Центра сейсмической сети Китая.

В Непале власти также запросили у местных чиновников информацию о возможных жертвах и повреждениях в горных районах, близких к эпицентру.

Национальный центр по чрезвычайным ситуациям в Катманду сообщил, что в северо-восточном Непале землетрясение ощущалось сильно, но информации о жертвах или повреждении домов пока не поступало.

Полицейский из района Солукхумбу, где расположен Эверест, рассказал по телефону, что сообщений о повреждениях не было. Этот район, обычно заполненный альпинистами и туристами, в зимний период пустой. Многие местные жители переезжают на юг, чтобы избежать суровой зимы.

Около 230 километров от эпицентра, в столице Непала, Катманду, землетрясение разбудило жителей и заставило их выбежать из домов на улицы.

За последнее столетие в этом районе произошло 10 землетрясений с магнитудой не менее 6, как сообщила Геологическая служба США.

Источник: Time