За ночь российская ПВО сбила 85 украинских беспилотников.

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны Российской Федерации предотвратили атаки 85 украинских дронов на территории страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным министерства, военные установили и нейтрализовали следующие беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины:
- 16 дронов были уничтожены в Краснодарском крае и Воронежской области;
- 4 дрона были сбиты в Белгородской области;
- 2 дрона были сбиты в Тамбовской области;
- Также по одному беспилотнику было ликвидировано над Крымом и Курской областью.
Дополнительно, Министерство обороны отмечает уничтожение 31 дрона над Черным морем и 14 над Азовским морем.
Источник: Aif