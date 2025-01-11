За ночь российская ПВО сбила 85 украинских беспилотников.

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны Российской Федерации предотвратили атаки 85 украинских дронов на территории страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным министерства, военные установили и нейтрализовали следующие беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины: Реклама

16 дронов были уничтожены в Краснодарском крае и Воронежской области;

4 дрона были сбиты в Белгородской области;

2 дрона были сбиты в Тамбовской области;

Также по одному беспилотнику было ликвидировано над Крымом и Курской областью.

Дополнительно, Министерство обороны отмечает уничтожение 31 дрона над Черным морем и 14 над Азовским морем.

Источник: Aif